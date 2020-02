Bürki selbstbewusst: PSG ist "verwundbar"

Jan Huebner/Scheiber via www.imago-images.de

Roman Bürki und der BVB gehen selbstbewusst in die Duelle mit PSG

Torhüter Roman Bürki sieht Borussia Dortmund im Achtelfinale-Kracher der Champions League gegen das Starensemble von Paris Saint-Germain keineswegs chancenlos.

"Wir sind jederzeit in der Lage, Tore zu erzielen. Paris ist natürlich offensiv auch sehr gefährlich, aber sie sind auch verwundbar", sagte Bürki gegenüber "Sport1".

Der Schweizer Schlussmann erinnerte an das Erfolgsrezept der starken BVB-Leistung gegen den FC Barcelona in der Grupppenphase (0:0). "Wir müssen als Team auftreten und gut verteidigen. Das Spiel gegen Barcelona muss uns vor Augen führen, dass auch gegen Paris alles möglich ist. Wir haben hinten nichts zugelassen. Wenn wir so spielen und sogar noch treffen, dann ist im Rückspiel alles möglich."

Auch die Dortmunder Heimstärke macht dem 29-Jährigen Mut. "Wir haben uns in einer Gruppe gegen Barca und Inter durchgesetzt, auch Slavia Prag war ein starker Gegner. Wir haben Inter hier Zuhause mit 3:2 geschlagen, gegen Barca 0:0 gespielt und gegen Prag 2:1 gewonnen. Wir sind sehr gut Zuhause – das muss uns Mut machen."

Lucien Favre: "Paris ist eine sehr gefährliche Mannschaft"

Auch Trainer Lucien Favre hatte auf der Pressekonferenz am Montag eine mutige Herangehensweise seiner Mannschaft angekündigt. "Paris ist eine sehr gefährliche Mannschaft. Aber was am Ende zählt, sind wir selbst", sagte der 62-Jährige.

Mittelfeld-Stratege Axel Witsel forderte, der BVB müsse " kompakt stehen und gemeinsam verteidigen", um die brandgefährliche Offensivabteilung von PSG um Kylian Mbappé und Neymar nicht zur Entfaltung kommen zu lassen.

Das Hinspiel zwischen BVB und PSG steigt am Dienstag (21:00 Uhr) im Dortmunder Signal Iduna Park. Am 11. März findet das Rückspiel in Paris statt.

Dortmund und der PSG standen sich bislang erst zweimal im Europapokal gegenüber. 2010/2011 gab es in der Gruppenphase der Europa League ein 0:0 in Paris und ein 1:1 in Dortmund.

tkn