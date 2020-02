Ex-Trainer verrät: So war Jadon Sancho als Kind

Kolvenbach/Mirafoto via www.imago-images.de

Jadon Sancho vom BVB war schon zu Schulzeiten ein Überflieger

Mit Paris Saint-Germain wartet im Champions-League-Achtelfinale ein klangvoller Name auf Borussia Dortmund - und damit auch auf Jadon Sancho. Über den hochveranlagten Flügelstürmer verriet nun ein ehemaliger Trainer interessante Details.

Das französische Magazin "France Football" sprach anlässliches des Kracher-Spiels mit Sayce Holmes-Lewis, einem von Sanchos ersten Trainern, über dessen Kindheit und früheste Jugend. Er habe Sancho das erste Mal im Alter von sechs Jahren gesehen, "schon damals war er ein exzellenter Spieler, ich mochte ihn sehr", berichtete der Coach.

Aber nicht nur auf dem Fußballplatz sei Sancho ein Überflieger (gewesen), sondern "in allem was er tat, war er sehr gut", schilderte sein Ex-Coach. "Er war ein exzellenter Schüler. Ich habe ihn auch in Sport unterrichtet und er war brillant in Cricket, Flag Rugby, Leichtathletik und Basketball. Aber seine große Liebe war natürlich der Fußball."

So lesen sich die Idole des heute 19-Jährigen wie das Who-is-Who des Weltfußballs: "Der brasilianische Ronaldo, aber auch Zinédine Zidane, Ronaldinho ... alle Großen zu seiner Kindheit haben ihn genauso inspiriert wie zuletzt eben Lionel Messi und Cristiano Ronaldo."

"Er spielte immer mit einem Lächeln auf den Lippen"

Als technisch extrem stark, hervorragende Ballbehandlung und, "das wichtigste, er spielte immer mit einem Lächeln auf den Lippen", beschrieb Holmes-Lewis seinen ehemaligen Schützling, dessen Wechsel nach Dortmund er "überhaupt nicht" als überraschend empfand.

Seine simple Begründung: "Zwischen 16 und 20 musst du als Spieler so viel wie möglich auf dem Platz stehen. Die Möglichkeit, die er auch verdient gehabt hätte, war nicht da. In Dortmund aber schon und das haben er und seine Agenten erkannt, also ergab der Wechsel Sinn."

Schon vor zweieinhalb Jahren, als der Engländer noch 17 Jahre jung war, habe er Charakter gehabt. "Jadon war eher diskret, schüchtern und ruhig. Er wird auf seine Art erwachsen, bleibt ruhig und bescheiden. Aber wenn er den Rasen betritt, sehen wir, wie großartig er ist."