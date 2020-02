Nagelsmann sieht sich nicht "auf einer Stufe mit Klopp"

Roger Petzsche via www.imago-images.de

Julian Nagelsmann sieht sich noch nicht als Top-Trainer

Julian Nagelsmann vom Bundesligisten RB Leipzig sieht in seinen Fähigkeiten als Trainer weiter Steigerungspotenzial.

"Ich sehe mich auf keinen Fall auf einer Stufe mit Klopp, Guardiola oder Mourinho", sagte Nagelsmann vor dem Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League bei den Tottenham Hotspur am Mittwoch (21:00 Uhr): "Aber ich bin auch noch ein junger Trainer."

Sich selbst würde der 32-Jährige "schon als guten Trainer bezeichnen", sagte er. Zu einem Top-Trainer gehöre mehr als nur die reine Fußballlehre. "Da gehört Empathie dazu, da gehört es dazu, dass du vor einer Gruppe sprechen kannst, dass du mit den Medien umgehen kannst - das musst du alles können. Ich würde mich, was das angeht, nicht als blind beschreiben, aber zu einem Top-Trainer gehören dann auch vor allem Titel. Und die habe ich noch nicht vorzuweisen", sagte er.

Großen Einfluss auf seine Arbeit hat Thomas Tuchel genommen, der am Dienstag in der Königsklasse mit Paris St. Germain bei Borussia Dortmund (1:2) unterlag. "Am meisten hat mich Thomas Tuchel geprägt. Aus dem einfachen Grund, dass er mein eigener Trainer und der Austausch so viel intensiver war", sagte Nagelsmann: "Bei ihm kann ich ganz anders bewerten, wie er wirklich denkt und tickt."