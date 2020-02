Admira trennt sich von Klaus Schmidt

APA

Klaus Schmidt muss bei der Admira seinen Hut nehmen

Bundesligist Admira hat am Sonntag Trainer Klaus Schmidt mit sofortiger Wirkung beurlaubt. Wie die Südstädter bekanntgaben, wird Assistenzcoach Michael Horvath die Mannschaft "vorübergehend" betreuen. Die Admira kassierte am Samstag eine 0:2-Heimniederlage gegen Sturm Graz und ist damit punktegleich mit Schlusslicht WSG Tirol Vorletzter.

>> Spielbericht: FC Admira Wacker gegen SK Sturm Graz

Paukenschlag in der Südstadt: Der FC Admira Wacker trennt sich nur einen Tag nach der 0:2-Heimniederlage gegen Sturm Graz von ihrem Trainer Klaus Schmidt und seinem Assistenten Joachim Standfest. Das gab der Verein in einer Aussendung bekannt. "Nach eingehender Analyse und vor allem im Hinblick auf die bevorstehenden Aufgaben sind wir zu diesem Entschluss gekommen. Wir bedauern die aktuell sportliche Entwicklung, möchten uns an dieser Stelle aber explizit für die geleistete Arbeit von Klaus Schmidt bedanken.", so Manager Amir Shapourzadeh.

Nur drei Siege in 14 Spielen

Schmidt übernahm erst im vergangenen September das Amt des Cheftrainers bei den Südstädtern und folgte auf den Deutschen Reiner Geyer. Unter dem ehemaligen Altach- und Mattersburg-Trainer holte die Admira aber lediglich drei Siege in 14 Bundesligaspielen und kam nicht aus dem Abstiegskeller hinaus. Durch den Sieg der WSG Tirol gegen den WAC ist die Admira nun punktgleich am Tabellenende zu finden.

Wer das Traineramt künftig übernehmen wird ist noch nicht klar, vorerst wird Co-Trainer Michael Horvarth das Training interimistisch leiten.

apa/red