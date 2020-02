Gündogan warnt nach City-Coup: "Real nie abschreiben"

Jack Abuin via www.imago-images.de

Warnt vor der zweiten Begegnung mit Real Madrid: Ilkay Gündogan

Nach dem 2:1-Auswärtssieg bei Real Madrid im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League hat Ilkay Gündogan von Manchester City vor der zweiten Begegnung mit den Spaniern gewarnt.

"Natürlich haben wir nun gegenüber den Vorjahren eine ordentliche Ausgangslage für das Rückspiel", sagte der Fußball-Nationalspieler am Donnerstag der "Deutschen Presse-Agentur".

"Real darf man aber nie abschreiben mit der Offensivpower. Sie sind auch auswärts immer in der Lage, zwei Tore oder mehr zu erzielen. (...) 90 Prozent werden im Rückspiel sicherlich nicht reichen."

Der erste Pflichtspielsieg gegen Real Madrid in der Vereinsgeschichte von ManCity sei "auf jeden Fall verdient", betonte Gündogan. "Das war eine Topleistung."

Nach einem 0:1-Rückstand hatte sein Team die Partie am Mittwoch durch Tore von Gabriel Jesus (78. Minute) und Kevin De Bruyne (83./Foulelfmeter) gedreht.

"Zu Beginn haben wir viel Respekt gezeigt und kamen etwas unter Druck", gestand Gündogan, "aber dann haben wir uns im Laufe der 90 Minuten immer besser auf Real eingestellt."

"Kompletter Fokus" auf Ligapokal-Endspiel

Das Rückspiel findet am 17. März in Manchesters Etihad-Stadion statt. Vorher hat Gündogan mit ManCity die erste Chance auf einen Titel in dieser Saison.

Schon am Sonntag steigt in London das Endspiel des Ligapokals gegen Aston Villa. "Man nimmt natürlich jeden Titel gerne mit", bemerkte Gündogan, der mit City Titelverteidiger ist.

"Wir gehen zwar als Favorit in die Partie, aber es handelt sich um ein Finale, in dem immer alles passieren kann. Auf dieses Spiel ist jetzt unser kompletter Fokus gelegt", stellte der 29-Jährige klar.