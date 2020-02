Hammerlos! Der LASK trifft in EL auf United

GEPA pictures/ Manfred Binder

Valerien Ismaël darf sich mit seinem Team auf ein prominentes Los freuen

Die Auslosung des Achtelfinales der Europa League brachte für den LASK ein starkes Los. Der aktuelle Tabellenführer bekommt es mit dem englischen Rekordmeister Manchester United zu tun. Das Hinspiel findet am 12.März in Linz statt.

>> Überblick des Europa League-Achtelfinales

Der LASK bekommt es im Europa League-Achtelfinale mit einem dicken Brocken zu tun. Die Linzer treffen mit Manchester United auf den englischen Rekordmeister, der sich im Sechzehntelfinale gegen Club Brügge durchgesetzt hat. Die Mannschaft von Valerien Ismaël schaltete die AZ Alkmaar aus. Das Hinspiel findet am 12. März auf der Linzer Gugl statt. Das Rückspiel im Old Trafford am 19.März.

Salzburg würde auf Basel treffen

Sollte Red Bull Salzburg die Sensation gegen Eintracht Frankfurt gelingen, so würden die Roten Bullen auf den FC Basel treffen. Auch hier hätte das Team aus Salzburg zunächst Heimrecht. Oliver Glasner trifft mit dem VfL Wolfsburg auf Shakhtar Donetsk, Bayer Leverkusen bekommt es mit ÖFB-Kapitän Julian Baumgartlinger mit den Glasgow Rangers zu tun.

red