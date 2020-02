Leipzig und Bayer kämpfen im Europa-Gipfel um Big Points

TEAM2 via www.imago-images.de

RB Leipzig und Bayer Leverkusen wollen wichtige Punkte einfahren

Das Duell mit Bayer Leverkusen wird für RB Leipzig zum vorentscheidenden Spiel im Kampf um die Champions-League-Qualifikation.

Dass Julian Nagelsmann seine Spieler am Sonntag stolz abklatscht, ist nicht gesagt. Auch nicht, falls RB Leipzig das immens wichtige Bundesliga-Duell gegen Bayer Leverkusen (15:30 Uhr) gewinnen sollte.

Denn die Sachsen geben sich, glaubt man Nagelsmann, in Zeiten des grassierenden Coronavirus nicht einmal die Hand, "mit den Ellbogen" würde das bei RB geregelt. Und die soll auch die Werkself im Kampf um die Champions-League-Ränge zu spüren bekommen - wenn auch mit etwas mehr Druck.

Fünf Zähler steht Leipzig als Tabellenzweiter vor dem Tabellenfünften vom Rhein, der unbedingt unter die ersten Vier kommen will, die am Ende in die Königsklasse einziehen. Schon am Donnerstag hat sich Nagelsmann vor die Mannschaft gestellt und die Bedeutung der Partie hervorgehoben.

"Mit einem Sieg lägen wir acht Punkte vor Bayer. Das wäre dann schon ein ansprechendes Polster auf Platz fünf", sagte der 32-Jährige. In diesem Fall könnte sein Team wohl bereits auch für die kommende Saison mit den Millionen der Champions League planen.

Nagelsmann warnt vor Kai Havertz

Bayer will aber natürlich genau das Gleiche. Nach dem Aus in der Gruppenphase in dieser Saison soll es dann eventuell sogar weiter gehen, aber erst einmal muss überhaupt erst die Qualifikation her. Ein Sieg in Leipzig wäre daher ein echter "Big Point".

"Das Spiel ist sehr richtungsweisend", sagte Defensivspieler Sven Bender nach dem Einzug ins Europa-League-Achtelfinale beim FC Porto: "Da oben geht es sehr eng zu. In diesem Spiel kannst du viel bewegen."

Soll Leipzig ähnlich überzeugend wie die Portugiesen bezwungen werden, muss Kai Havertz wieder einen Sahnetag erwischen. Die zwei Vorlagen und das Tor des Nationalspielers beim 3:1 in Porto haben auch bei Nagelsmann Eindruck hinterlassen. "Er hat eine Mischung aus unglaublicher Eleganz und extremem Speed. Er ist schwer zu greifen, hält sich überall auf", so Nagelsmann: "In der Hinrunde hat er nicht so gute Leistungen gebracht, jetzt ist er stabil."

Wesentlich gefestigter als noch vor einigen Wochen sind auch die Leipziger, die in Person von Nagelsmann offiziell immer noch "Platz eins bis vier" als Saisonziel ausgeben. Bei einem Punkt Rückstand auf Spitzenreiter Bayern München ist aber vor allem die Meisterschaft ein immer noch realistisches Ziel.

Das, was es dafür braucht, hat RB zuletzt beim 1:0 bei Tottenham Hotspur und durch das starke 5:0 bei Schalke 04 auch gezeigt. Nagelsmann spricht von "Fokus" und "Leichtigkeit" als den beiden Eigenschaften, die sich RB bewahren muss.