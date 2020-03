Neymar häkelt BVB-Jungstar Erling Håland

HANDOUT via www.imago-images.de

Neymar brachte PSG gegen Dortmund auf die Siegerstraße

Mit seinem Führungstor gegen Borussia Dortmund stieß Neymar das Tor zum Champions-League-Viertelfinale für Paris St. Germain auf. Bei seinem Jubel verhöhnte der Brasilianer BVB-Goalgetter Erling Håland.

Man sieht sich immer zweimal im Leben: Diese Weisheit trifft vor allem und besonders schnell in K.o.-Runden im Fußball zu, wenn sich zwei Mannschaften innerhalb weniger Wochen in Hin- und Rückspiel um den Aufstieg duellieren. Am Mittwoch musste Borussia Dortmund in der Champions League die Segel streichen, nachdem der BVB im leeren Prinzenpark-Stadion von Paris gegen PSG den Kürzeren gezogen hatte.

Die Franzosen gewannen völlig verdient mit 2:0 und machten dadurch die 1:2-Niederlage von vor drei Wochen in Dortmund wett. Damals hatte Ex-Salzburg-Jungstar Erling Håland mit einem Doppelpack bei seinem BVB-Debüt in der Königsklasse die Hoffnungen auf eine schwarz-gelbe Überraschung gegen das Starensemble aus Paris geschürt. Bei seinem Jubel setzte sich der 19-jährige Norweger im Schneidersitz auf den Boden und machte eine Geste der Medidation.

PSG-Superstar Neymar revanchiert sich bei Erling Håland

Am Mittwoch bekam Håland die Retourkutsche. Nach einer knappen halben Stunde war PSG-Superstar Neymar per Kopf zur Stelle und brachte seine Mannschaft auf Kurs in Richtung Viertelfinale. Nach dem Tor imitierte der Brasilianer den Håland-Jubel, später postete er auf Instagram ein Foto davon und schreib dazu: "Paris, unsere Stadt, nicht eure." Schon dieser Treffer hätte PSG zum Aufstieg ins Viertelfinale gereicht, kurz vor der Pause erhöhte dann noch Linksverteidiger Juan Bernat auf den 2:0-Endstand.

Nach Spielende richtete schließlich noch die gesamte Pariser Mannschaft einen Gruß an Håland. In "Yoga-Pose" sitzend feierten die Spieler ihren Sieg im K.o.-Duell. "Es gehört zum Geschäft dazu, dass man sich ein bisschen revanchiert", sagte der deutsche PSG-Verteidiger Thilo Kehrer später im "Sky"-Interview. "Man kann darüber diskutieren, ob das sein muss oder nicht. Aber ich finde, das gehört irgendwo dazu. Da sind Emotionen dabei und die muss man auch nicht verstecken", erklärte der 23-Jährige.

