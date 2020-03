Droht Lautern das Aus? "Absolut bedenkliche Situation"

Jan Huebner/Kleer via www.imago-images.de

Der 1. FC Kaiserslautern erlebt keine rosigen Zeiten

Die Coronakrise stellt viele Klubs im europäischen Fußball vor enorme finanzielle Probleme - gerade in den unteren Ligen zittern nicht wenige Vereine um ihre Zukunft. Auch beim deutschen Drittligisten 1. FC Kaiserslautern ist die Lage brisant.

"Es ist eine absolut bedenkliche Situation. Der Verein ist hoch emotional, aber auch ein Unternehmen. Keine Spiele, keine Zuschauer, keine Einnahmen - diese Krise trifft Vereine, die wirtschaftlich angeschlagen sind, noch härter", erklärt FCK-Aufsichtsratsmitglied Markus Merk im Gespräch mit "Sport 1".

Zwar hätten sich alle Mitarbeiter "solidarisch erklärt", seien in Kurzarbeit getreten und hätten "etwas abgegeben", über der sportlichen Zukunft der Roten Teufel schwebt dennoch ein Damoklesschwert.

Der Deutsche Meister von 1998 muss bis Ende April etwa elf Millionen Euro aufbringen, um die Lizenz für die Drittliga-Saison 2020/21 zu sichern.

"Es gibt viele Investoren-Gespräche, es ist keine Tür zu", so Merk zum Stand der Dinge, "aber noch sind es alles potenzielle Investoren. Noch sind keine Einlagen für die Lizenzierung da".

Beim FCK sei man es allerdings "gewohnt in rauer See zu rudern und wissen, dass es die schwerste Zeit in 120 Jahren Vereinsgeschichte ist", erklärt Merk weiter: "Jetzt mit der neuen Problematik führt es zu schlaflosen Nächten. Aber wir müssen positiv bleiben. Es ist mein Naturell, im Leben nach vorne zu schauen. Man muss auch in dieser neuen Situation Lösungen finden. Vielleicht ist an dieser schweren Zeit gerade positiv, dass sie uns alle erdet."

Lautern ist "unzerstörbar"

Da man sich seit Monaten mit den Problemen rumschlage, sei man dennoch überzeugt, es zu schaffen. Die Coronakrise habe die Lage allerdings nochmals drastisch verschärft. Merk sieht vor allem Schwierigkeiten auf Klubs zukommen, die die neue Situation unvorbereitet trifft. Für diese werde "es viel schwieriger".

Zudem machen die Fans der Lauterer Merk Hoffnung. "Wir haben unglaublich viele Menschen, die hinter diesem Verein stehen. Die Solidarität ist so unglaublich groß. Die Fans haben in der Vergangenheit schon viel getan, damit der FCK überleben kann", gibt sich der Ex-Schiedsrichter positiv. Der FCK sei schlicht "unzerstörbar". "Wenn wir alle zusammenstehen im Verein und in der Gesellschaft, dann wird es wieder positive Zeiten erleben."