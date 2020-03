Favorit Bremen patzt bei der Bundesliga Home Challenge

unknown

Die Bundesliga-Stars duellieren sich in FIFA 20

Werder Bremen hat am zweiten Tag des DFL-eSports-Events "Bundesliga Home Challenge" eine überraschende Pleite gegen den 1. FC Nürnberg kassiert.

Zweitliga-Profi Tim Handwerker machte am Sonntag dank eines 4:1-Sieges im Fußball-Konsolenspiel FIFA 20 gegen Werders Bundesliga-Spieler Maximilian Eggestein den 5:4-Sieg der Franken perfekt. Das 3:1 von eSports-Ass Michael "MegaBit" Bittner zuvor im Duell gegen FCN-Zweitmannschaftsakteur Felix Schimmel reichte Deutschlands amtierenden FIFA-20-Meister letztlich nicht zum Sieg.

🎮⚽ Falls ihr es nicht im Kopf habt - hier ist die Übersicht der Ergebnisse des Sonntags in der #BundesligaHomeChallenge 👀👇



Wer hat Euch heute besonders beeindruckt? Und habt Ihr Bock auf eine Fortsetzung? Wir nach diesem spektakulären Wochenende definitiv! 🔥🔥🔥

Der 1. FC Union Berlin sorgte als einziges Team am Sonntag für einen Sieg eines Bundesliga-Klubs. Die Eisernen gewannen mit den beiden Erstliga-Profis Julius Kade und Keven Schlotterbeck gegen Federico Palacios und Tom Baack von Jahn Regensburg mit 5:1. Einen 2:1-Sieg feierte der Hamburger SV gegen RB Leipzig, den HSV-Profi Sonny Kittel mit einem 1:0 gegen Nordi Mukiele perfekt machte.

Das Zweitliga-Duell zwischen Spitzenreiter Arminia Bielefeld und Holstein Kiel gewann Kiel mit 8:4. Keinen Sieger gab es beim 5:5 zwischen dem SC Freiburg und Wehen Wiesbaden. Im letzten Siel des Abends gewann Darmstadt 98 gegen Bayer Leverkusen mit 4:2.

Unter dem Motto "Stay Home ... and play!" veranstaltet die DFL das Online-Turnier an diesem und am kommenden Wochenende. Insgesamt sind 26 Teams der 1. und 2. Bundesliga mit je zwei Spielern dabei. Es treten mindestens ein Fußball-Profi und eine weitere Person aus dem Clubumfeld an.