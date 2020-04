Heute vor 10 Jahren: Lionel Messi zerlegt Arsenal

imago sportfotodienst

Vier Stück schenkte Leo Messi Arsenal 2010 ein und schoss Barcelona ins CL-Halbfinale

6. April 2010: Mit einem Viererpack gegen Arsenal schießt der 22-jährige Lionel Messi den FC Barcelona vor über 90.000 Zuschauern im Camp Nou ins Halbfinale der Champions League.

Lionel Messi hat dem Camp Nou viele Sternstunden beschert, die den Fans des FC Barcelona ewig in Erinnerung bleiben werden. Eine ganz besondere davon trug sich vor exakt einem Jahrzehnt zu, im Viertelfinal-Rückspiel der Champions-League-Saison 2009/10.

>> Spielbericht: FC Barcelona gegen Arsenal vom 6. April 2010

Titelverteidiger Barça hatte sich in London gegen Arsenal trotz eines Doppelpacks von Zlatan Ibrahimović mit einem 2:2 begnügen müssen, im heimischen Camp-Nou-Stadion wollte die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola den Aufstieg ins Semifinale fixieren.

Lionel Messis Viererpack gegen Arsenal

Diesen besorgte schließlich Lionel Messi im Alleingang, die frühe Arsenal-Führung durch Nicklas Bendtner sollte nicht mehr als ein Strohfeuer der Gäste sein. Der damals 22-jährige Messi drehte unmittelbar danach in furioser Manier auf, führte Barcelona vor über 93.000 Zuschauern noch vor der Pause mit einem lupenreinen Hattrick auf die Siegerstraße (21., 37., 42.).

Danach schalteten die Katalanen einen Gang zurück, ehe sich Messi in der Schlussphase noch einmal feiern lassen konnte, nachdem er mit einem strammen Schuss aus spitzem Winkel für den 4:1-Endstand gesorgt hatte. Die von einer Geste der Verbeugung begleiteten "Messi, Messi!"-Sprechchöre der Fans schallten durchs Camp Nou, wie es in den folgenden Jahren noch so oft der Fall sein sollte.

Für den FC Barcelona sollte es in jenem Jahr allerdings nicht zur Titelverteidigung reichen. Im Halbfinale scheiterten die Katalanen am späteren Turniersieger Inter Mailand.

Messi ist inzwischen 32 Jahre alt und hat die Champions League mittlerweile vier Mal gewonnen. Mit 114 Toren ist er hinter Cristiano Ronaldo (128) zweitbester Schütze der Königklasse, hat allerdings 32 Spiele weniger als der 2,5 Jahre ältere Portugiese bestritten.

dm