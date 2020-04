CL-Partie Liverpool vs. Atlético am Prüfstand

AFP/SID/OSCAR DEL POZO

Liverpool und Atlético trafen sich im CL-Achtelfinale

Die wissenschaftliche Hauptberaterin der britischen Regierung will weiter untersuchen, inwieweit das Champions-League-Spiel zwischen Liverpool und Atlético Madrid vor über 50.000 Zuschauern zur Ausbreitung des Coronavirus in der Stadt der Beatles beigetragen hat.

Das Champions-League-Spiel zwischen Premier-League-Spitzenreiter FC Liverpool und dem spanischen Topklub Atlético Madrid (2:3 n.V.) steht im Fokus neuer Untersuchungen in Zusammenhang mit der Ausbreitung des Coronavirus in Liverpool. Das berichtet die englische "BBC". Die Partie fand am 11. März vor 52.000 Zuschauern statt, davon kamen 3.000 aus Madrid. In Spanien waren zu diesem Zeitpunkt bereits erste Ausgangssperren in Kraft getreten.

Bislang gibt es zwar noch keine konkreten Infektionsfälle, die mit dem Spiel in Verbindung gebracht werden können. Die wissenschaftliche Hauptberaterin der Regierung, Angela McLean, sagte der "BBC" aber, es bräuchte weitere Untersuchungen: "Wenn alles untersucht ist, wird es sehr interessant sein zu sehen, in welcher Beziehung das Virus in Liverpool zu dem in Spanien steht."

Bürgermeister von Madrid gesteht Fehler ein

Auch der Bürgermeister von Madrid, José Luis Martínez-Almeida, sagte am Wochenende beim Radiosender "Onda Cero", dass es ein "Fehler" gewesen sei, Atlético-Fans zu dem Spiel fahren zu lassen. "Es hat keinen Sinn gehabt, dass zu diesem Zeitpunkt 3.000 Atlético-Fans nach Anfield reisen konnten."

In Liverpool sind bereits 246 Menschen an den Folgen des Coronavirus gestorben. Madrid ist eine der am schlimmsten betroffenen Städte in ganz Europa.

sid