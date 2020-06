Relegations-Rückspiel in Verl fällt Corona zum Opfer

dpa

In Verl darf aufgrund eines Corona-Ausbruchs vorerst nicht gespielt werden

Das Relegations-Rückspiel zur 3. Liga zwischen dem SC Verl und Lok Leipzig darf wegen des Corona-Ausbruchs im Kreis Gütersloh nicht wie geplant am 30. Juni in Verl stattfinden.

Das teilte die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen dem SC Verl nach Angaben von Klub-Präsident Raimund Bertels mit. Bertels bestätigte damit einen entsprechenden Bericht der "Neuen Wesfälischen".

"Wir haben alles versucht. Jetzt versuchen wir eine gemeinsame Lösung zu finden", sagte Bartels der "Deutschen Presse-Agentur". Sein Klub stünde deswegen mit dem Deutschen Fußball-Bund und Lok Leipzig in engem Austausch. Am Donnerstag soll in Leipzig das Hinspiel (17:00 Uhr) zwischen den Clubs der Regionalligen Nordost und West stattfinden.

Verl gehört zum Kreis Gütersloh, für den NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Dienstag wieder strenge Corona-Einschränkungen verhängt hatte.