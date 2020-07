Fünf neue Gesichter: BVB stellt Weichen für die Zukunft

via www.imago-images.de

Alaa Bakir hat beim BVB verlängert

Mit dem Gewinn des Meistertitels in der 3. Liga hat der FC Bayern eindrucksvoll untermauert, dass er auch was Zweitvertretungen angeht die Nummer eins der Republik ist. Der Unterbau des im Oberhaus ärgsten Konkurrenten, Borussia Dortmund, muss sein Glück hingegen in der Regionalliga West versuchen. Um den Aufstieg ins Visier zu nehmen, hat sich der BVB II nun kräftig verstärkt.

Am Mittwoch begrüßte der BVB II gleich fünf neue Gesichter in seinen Reihen. Torhüter Stefan Drljaca kommt von der TSG 1899 Hoffenheim II, das Mittelfeld verstärkt Franz Pfanne vom Ligakonkurrenten SV Rödinghausen, der lettische Juniorennationalspieler Cebrails Makreckis wechselt vom Bonner SC nach Dortmund, Richmond Tachie stößt von Viktoria Köln zu den Schwarz-Gelben und Migel-Max Schmeling verlässt den MSV Duisburg.

Pfanne sei "ungemein lauf- und zweikampfstark sowie mit einem top Defensiv-Kopfball", Tachie "ein schneller Außenbahnspieler mit guten Fähigkeiten im Abschluss", wird BVB-II-Teammanager Ingo Preuß auf "bvb.de" zitiert.

Zudem wurden der Vertrag von Keeper Jan Pascal Reckert (bis 2022) und die Arbeitspapiere der beiden U19-Leistungsträgern Alaa Bakir und Malte Wengerowski verlängert.

Zuvor standen bereits die Zugänge von Moritz Broschinski (Energie Cottbus) und Mittelfeldakteur Aday Ercan (SC Wiedenbrück) fest.

Neuer Coach, neues Glück, mehr Erfolg beim BVB II?

Mit im Schnitt 1.32 Punkten aus 25 Spielen belegt der BVB in der Tabelle der aufgrund der Corona-Pandemie abgebrochenen Regionalliga West den neunten Rang. Der Angriff auf die Spitze soll nun mit Neu-Coach Enrico Maaßen gelingen. Der 36-Jährige trainierte zuvor zwei Saisons lang den SV Rödinghausen und feierte große Erfolge. Mit Pfanne darf Maaßen somit einen ehemaligen Schützling begrüßen.