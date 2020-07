Goretzka: "Jetzt arbeiten wir an der Kür"

Hans Rauchensteiner

Leon Goretzka und der FC Bayern sind voll auf den FC Chelsea fokussiert

Nationalspieler Leon Goretzka spielte nach der Corona-Pause in der Rückrunde eine bärenstarke Rückrunde beim FC Bayern. Nach Deutscher Meisterschaft und DFB-Pokaltriumph gilt es für den Mittelfeldspieler nun, sich auf das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League zu fokussieren.

Bevor der FC Bayern zum Final-Turnier nach Lissabon reisen darf und dort gegen den FC Barcelona oder SSC Napoli antreten wird, muss zunächst die Rückspiel-Hürde FC Chelsea am 08. August überwunden werden.

Mit einem 3:0-Auswärtssieg aus dem Hinspiel bereitet sich der deutsche Rekordmeister mit viel Selbstvertrauen auf die Partie in München vor. "Unsere gesamte Konzentration gilt dem Spiel gegen Chelsea. Das Gute an solchen Top-Gegnern ist: Sie haben vor uns genauso viel Respekt, wie wir vor Ihnen. Das sind Fußball-Feiertage auf die man sich schon als Kind gefreut hat", erklärte Goretzka im Interview mit "Bild am Sonntag" die Vorfreude auf das erste Bayern-Pflichtspiel seit dem Pokal-Sieg am 04. Juli.

"Jetzt arbeiten wir an der Kür"

Der 25-Jährige ist sich allerdings bewusst, dass der Weg ins Finale der Königsklasse kein Zuckerschlecken wird. "Dass die Konkurrenz [...] extrem herausfordernd ist, ist jedem von uns klar." Nach den beiden nationalen Titeln haben die Münchner bereits "eine tolle Saison gespielt. Jetzt arbeiten wir an der Kür", so Goretzka weiter.

Für seine persönliche Leistungsexplosion in den letzten Liga-Wochen hat Goretzka in der Lockdown-Zeit hart an seinem Körper gearbeitet und noch einmal mehr Muskelmasse aufgebaut. "In den entscheidenden Spielen und Momenten ist es wichtig, physisch und psychisch topfit zu sein", erklärte der Bayern-Star den Grund für sein Muskel-Training: "Die Masse hilft mir in Zweikämpfen, macht mich noch einen Tick agiler und robuster. Nicht nur am Boden im Eins gegen Eins, sondern auch in der Luft beim Kopfballspiel."

Corona: "Krise und Chance zugleich"

Die Coronapause sei für ihn "Krise und Chance zugleich" gewesen, sagte der Nationalspieler, der neben dem Muskel-Training auch auf eine fleischarme und glutenfreie Ernährung setzt: "Krise, weil man den Fußball und das tägliche Training mit der Mannschaft vermisst hat. Aber auch die zeitliche Chance, in Abstimmung mit den Physiotherapeuten noch ein paar Prozent zuzulegen."

Ab dem 25. Spieltag stand Goretzka unter Coach Hansi Flick in allen Ligaspielen sowie im Pokal von Beginn an für die Bayern auf dem Platz . In der Rückrunde erzielte der Mittelfeldspieler sechs Liga-Treffer und legte ebenso viele Tore auf.