Knalleffekt bei Austria: Stöger neuer Trainer

APA

Peter Stöger ist zurück am Fußballplatz

Zwei Wochen nach dem Abgang von Christian Ilzer ist die Trainersuche bei der Wiener Austria beendet. Sportdirektor Peter Stöger übernimmt als General Manager Sport eine Doppelfunktion.

Peter Stöger schlüpft bei der Wiener Austria in eine Doppelfunktion. Wie der Bundesligist am Freitag bekanntgab, wird Stöger in der kommenden Saison als sportlicher Leiter und Cheftrainer der ersten Mannschaft fungieren. Der frühere Meistermacher soll am Samstag um 10:00 Uhr im Rahmen einer Pressekonferenz offiziell als General Manager Sport nach englischem Modell präsentiert werden.

Stöger wird Nachfolger von Trainer Christian Ilzer, der nach Saisonende zu Sturm Graz gewechselt ist. "Wir mussten bei unserer Entscheidung die Suche nach einem strategischen Partner, die aktuelle budgetäre Situation, das unsichere Umfeld durch COVID-19 und die Vereinsstruktur berücksichtigen. Deswegen habe ich mich entschieden, in dieser schwierigen Phase, diese Position für ein Jahr zu übernehmen", sagte Stöger in einer Klubaussendung.

