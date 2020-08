Kruse kündigt Bundesliga-Rückkehr an

Seskimphoto via www.imago-images.de

Max Kruse kehrt in die Bundesliga zurück

Der frühere Fußball-Nationalspieler Max Kruse wird offenbar in die Bundesliga zurückkehren.

"Ich werde mich entscheiden müssen und das wird jetzt auch passieren", kündigte der 32-Jährige über Instagram an und versprach: "Wir sehen uns auf jeden Fall bald in der Bundesliga wieder." Wo er in der kommenden Saison spielen wird, werde er "demnächst" entscheiden.

Eine Rückkehr zu Werder Bremen soll laut übereinstimmenden Medienberichten kurz bevorstehen, auch andere Bundesligisten haben ihr Interesse beim Angreifer hinterlegt. Im vergangenen Sommer war Kruse ablösefrei von Bremen zu Fenerbahce Istanbul gewechselt. Beim 19-maligen türkischen Meister hatte er Mitte Juni seinen Vertrag aufgrund von ausbleibenden Gehaltszahlungen aufgelöst.