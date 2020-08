Bayern-Startelf für Chelsea-Spiel geleakt

Frank Hoermann/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Wer läuft für den FC Bayern von Beginn an in der Champions League auf?

Mehr als 48 Stunden vor dem Rückspiel des FC Bayern München im Champions-League-Achtelfinale gegen den FC Chelsea am Samstag (21:00 Uhr) hat sich Trainer Hansi Flick offenbar bereits auf die Startelf festgelegt.

Wie "Bild" berichtet, verteidigt Joshua Kimmich rechts hinten anstelle von Benjamin Pavard (Bänderriss im linken Fuß) - keine große Überraschung, schließlich galt der deutsche Nationalspieler von Beginn an als Favorit auf die Pavard-Rolle und füllte diese auch im Härtetest gegen Olympique Marseille am vergangenen Freitag (1:0) aus. Kimmich selbst hatte Flick angeblich bereits vor einigen Tagen signalisiert, bereit zu sein, aus dem zentralen Mittelfeld wieder auf seine alte Position in der Viererkette zu rücken.

Dort hat unter Flick auch Jérôme Boateng seinen Platz sicher. Obwohl Niklas Süle mehr als ein halbes Jahr nach seinem Kreuzbandriss im linken Knie wieder fit und spielbereit ist, darf der Weltmeister von 2014 wohl auch gegen Chelsea von Beginn an auflaufen.

FC Bayern mit Thiago - und Coman

Kimmichs Position in der Zentrale wird Thiago übernehmen. Der abwanderungswillige spanische Spielmacher ist zwar nach wie vor auf der Suche nach einem neuen Verein. In den kommenden Wochen dürfte er aber für den FC Bayern noch einmal extrem wichtig werden. Zumal sich der 29-Jährige gegen Marseille in starker Verfassung präsentierte.

Keine nachhaltig gelungene Bewerbung gelang hingegen Ivan Perisic im Testspiel gegen die Franzosen. Der Kroate bekam zwar zunächst den Vorzug vor Kingsley Coman. Dieser zeigte jedoch nach seiner Einwechslung gute Ansätze und soll gegen Chelsea aufgrund seiner Schnelligkeit von Beginn an auflaufen.

Ohnehin gesetzt sind Torhüter Manuel Neuer, Alphonso Davies auf der Linksverteidiger- und David Alaba auf der Innenverteidigerposition sowie Leon Goretzka im defensiven Mittelfeld, Thomas Müller auf der Zehn und Serge Gnabry auf dem rechten Flügel. In vorderster Front stürmt auch gegen Chelsea natürlich Torjäger Robert Lewandowski.