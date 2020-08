Flick warnt Bayern vor Chelsea: Respekt ja, Angst nein

GEPA pictures/ Ulrich Gamel via www.imago-images.d

Hansi Flick und der FC Bayern bekommen es in der Champions League mit Chelsea zu tun

Am Samstag empfängt der FC Bayern den FC Chelsea zum Achtelfinalrückspiel in der Champions League. Nach dem 3:0 im Hinspiel sollte das Weiterkommen nur noch Formsache sein. Hansi Flick sieht die Sache etwas anders. Der FCB-Trainer warnt sein Team vor den Blues.

"Wir haben den nötigen Respekt. Auch wir haben gesehen, welche guten Leistungen Chelsea in der Premier League gezeigt hat", erklärte Hansi Flick am Freitag auf der abschließenden Pressekonferenz. Dennoch dürfe sein Team nicht vergessen, mit dem nötigen Selbstbewusstsein und Optimismus in die Partie zu gehen, betonte der Trainer.

Keine Hilfe wird dem FC Bayern Kingsley Coman sein. Der Franzose fällt am Samstag verletzt aus und wird entweder von Ivan Perisic oder aber Philippe Coutinho ersetzt. Wer von den beiden Offensivkräften den Vorzug erhalten wird, ließ Flick noch offen.

Die wichtigsten PK-Aussagen von Hansi Flick und Manuel Neuer in der Übersicht:

+++ Flick über die Ausrichtung des FC Chelsea und den Bundesligaspielplan +++

Ich habe schon öfters gesagt, dass mich die Zukunft nicht groß interessiert. Alles, was die Bundesliga betrifft, ist noch sehr weit weg.

Wenn man das Spiel sieht, würde ich als Chelsea sagen, wir haben nicht viel zu verlieren und legen noch einmal alles in dieses Spiel rein. Und ich denke, dass wir Chelsea auch so erwarten.

+++ Flick über Müller und Miroslav Klose +++

Miro hat sich genauso eingefügt, wie wir uns das vorgestellt haben. Aktuell ist der Schwerpunkt, ein gutes Training für die zu gewährleisten, die Zuhause bleiben. Er hat auch ein Trainerteam zur Verfügung gestellt bekommen. Aktuell machen sie das sehr gut. Sie arbeiten sehr hart. Das ist ein Punkt, auf den wir sehr, sehr großen Wert legen.

Thomas hat bei solchen Spielen eine enorme Erfahrung und deshalb ist er bei solchen Spielen auch ein wichtiger Faktor.

+++ Flick über Chelseas Comeback-Chancen +++

Im Fußball ist vieles möglich. Wir hoffen natürlich nicht, dass es morgen der Fall ist.

+++ Flick über Coutinhos Aufschwung +++

Er war verletzt und hat in der Corona-Phase hart gearbeitet. Das haben sie sehr gut gemacht. Das ist die Basis für seine aktuelle Form. Der Unterschied zu Ivan Perisic ist, dass Ivan vielleicht einen Tick dynamischer in der Offensive ist. Philippe kann der Mannschaft Ballbesitz geben. Darin unterscheiden sie sich. Für morgen lassen wir Trainer uns die Entscheidung noch offen.

+++ Flick über Coutinho und dessen Probleme +++

Ich kann zu ihm sagen, dass er aktuell in einer sehr, sehr guten Form ist. Ich bin der Meinung, dass das die Grundvoraussetzung dafür ist, dass er seine Qualitäten - und die sind einfach einzigartig - auch einbringen kann. Er hat von Anfang an ein bisschen gebraucht, weil die Fitness nicht auf dem Top-Niveau war. Jetzt sieht es ganz anders aus. Er hat auch in der Rückrunde Spiele gemacht, die hervorragend waren. Ich mag ihn als Fußballer sehr und auch als Mensch.

+++ Flick über die Bedeutung der Außenverteidiger +++

Das ging schon mit Philipp Lahm los. Die Außenbahnen bieten immer wieder Optionen. Sowohl Joshua Kimmich als auch Alphonso Davies haben die Qualität, um uns immer wieder gute Optionen im Angriff zu geben. Das ist eine zusätzliche Variante, die wir nutzen können.

+++ Flick über die junge Garde des FC Chelsea +++

Wir haben alle Informationen über die Spieler von Chelsea. Sie haben in der Breite eine sehr gute Mannschaft. Man muss einfach sagen: Was in England in den letzten Jahren an Nachwuchsarbeit geleistet wurde, ist klasse. Auch Chelsea kann mit jungen Spielern nachlegen. Und auch darauf haben wir uns vorbereitet.

+++ Flick über den FC Chelsea als Stolperstein für die Bayern +++

Es ist nicht schwierig, den Fokus auf Chelsea zu richten. Das nächste Spiel ist das, auf das wir uns konzentrieren. Wir wollen jedes Spiel gewinnen. Es geht darum, das Optimale aus dem Spiel mitzunehmen. Das ist "Täglich grüßt das Murmeltier". Deswegen ist es überhaupt nicht schwierig, sich nur auf das nächste Spiel zu konzentrieren.

+++ Flick über CFC-Coach Frank Lampard +++

Ich finde, Frank Lampard macht einen herausragenden Job. Er hat die Mannschaft in die Champions League geführt, erfolgreich gespielt. Die letzten Spiele in der Premier League haben mir sehr gut gefallen. Und dazu muss man sagen, es waren auch für ihn schwierige Voraussetzungen. Ich denke, dass Chelsea mit ihm sehr, sehr zufrieden ist. Da kann man ihm nur ein Riesenkompliment machen.

+++ Flick über das Spiel gegen Chelsea +++

Ich glaube, es geht um die Art und Weise, wie wir das Spiel angehen. Wir haben den nötigen Respekt. Auch wir haben gesehen, welche guten Leistungen Chelsea in der Premier League gezeigt hat. Wichtig ist aber auch, dass wir selbstbewusst und optimistisch in das Spiel gehen.

+++ Flick über Coman und möglichen Ersatz +++

Kingsley steht nicht zur Verfügung und mit Ivan und Philippe hätten wir zwei Alternativen auf der Position zur Verfügung.

+++ Weiter geht's +++

Und schon nimmt der womöglich baldige Triple-Trainer des Rekordmeisters Platz ...

+++ Bühne frei für Hansi Flick +++

Manuel Neuer hat seine Pflicht pflichtgemäß erfüllt und räumt die Bühne. In wenigen Minuten geht es dann mit Hansi Flick weiter ...

+++ Neuer über seine ausbleibende Reaktion auf das Urlaubs-Video +++

Was andere fordern, ist mir egal. Es ist so, dass ich meinen Urlaub genossen habe. Als ich wieder begonnen habe, hat mich niemand darauf angesprochen. Sie haben eher über die Berichterstattung den Kopf geschüttelt. Und ansonsten habe ich mich hier auf die Mannschaft und die Arbeit konzentriert.

+++ Was ist nötig für das Triple? +++

Erstmal müssen wir gegen Chelsea weiterkommen. Und dann gibt es nur noch Finals. Dort wird die Tagesform entscheiden. Wir wissen ja, auf welche Gegner wir treffen können. Es ist wichtig, dass man weiß, dass jeder Fehler bestraft werden kann. Wenn man gute drei Wochen hat, dann kann man Vieles erreichen. Man kann auch etwas verlieren, aber ich denke, dass wir alle positiv sind. Wir sind in einer guten Verfassung, um mit dem Spiel morgen zu starten.

+++ Neuer über Alex Nübel +++

Er hat einen sehr positiven Eindruck gemacht. Die Stimmung war gut, wir haben sehr viel Spaß im Training gehabt. Der erste Eindruck ist sehr positiv.

+++ Neuer über das Besondere der Bayern-Mannschaft +++

Wir sind ein tolles Team. Die Spieler verstehen sich gut, sind hungrig, engagiert und ehrgeizig. Ich glaube, es ist ganz wichtig für eine Mannschaft, dass man ein Ziel vor Augen hat. Diese Ziel haben wir vor uns.

+++ Neuer über die Bedeutung von Thiago für das Spiel +++

Ich hoffe nicht, dass es sein letztes Spiel für Bayern ist. Er hat sich zum Ende der Saison operieren lassen und ist jetzt wieder voll da. Er macht einen guten Eindruck und ist ein wichtiger Spieler für uns. Er kann der Motor für unser Spiel sein. Wir haben genug Alternativen, um zu zeigen, dass wir eine Top-Mannschaft haben - egal, wie der Trainer aufstellt.

+++ Neuer über den Urlaub und die Wiederaufnahme des Trainings +++

Die Pause war nicht so lang, dass wir zu viel verloren haben. Im Testspiel gegen Marseille haben wir ein ordentliches Spiel gemacht. Kein Superspiel, aber das war auch nicht zu erwarten. Ich habe das Gefühl, dass wir voll im Saft und gut vorbereitet sind. Ob die ein oder andere Mannschaft uns gegenüber einen Vorteil hat, weil sie länger gespielt oder eine kürzere Pause gehabt hat, das werden wir sehen. Für uns können wir nur sagen, dass wir gut gearbeitet haben.

@Manuel_Neuer vor #FCBCFC: "Ich habe das Gefühl, dass wir voll im Saft sind. Wir haben gut gearbeitet und sind gut vorbereitet."

+++ Neuer über den FC Chelsea +++

Leichtfertig dürfen wir kein Heimspiel in der Champions League bestreiten. Wir wissen, dass wir ein gutes Polster haben. Dennoch ist es so, dass es auch für uns ein neuer Restart ist. Entsprechend wollen wir mit einem guten Ergebnis beginnen. Unser Ziel ist es, Chelsea zu schlagen.

+++ Neuer über Coman und den Ausfall des Franzosen +++

Beim Abschlusstraining war er nicht dabei. Ich glaube, dass wir trotzdem genug Alternativen haben. Wir haben verschiedene Spieler, die wir im letzten Drittel einsetzen können. Bei Chelsea fallen noch mehr Spieler aus. Wir sind froh, dass uns nicht noch mehr Spieler fehlen.

+++ Manuel Neuer ist da +++

Manuel Neuer hat auf der Bühne Platz genommen. Auf geht's ...

+++ In wenigen Minuten geht's los +++

Die Bühne ist bereitet, jeden Moment geht es los. Hansi Flick und Manuel Neuer werden sich den Fragen der Journalisten stellen ...

+++ Wie ist der Stand bei Alaba, Thiago und Co.? +++

Neben dem Spiel gegen den FC Chelsea und dem damit verbundenen Triple-Traum sind die Personalfragen das große Thema an der Säbener Straße. Äußert sich Hansi Flick auf der Spieltags-PK zum aktuellen Stand? Die Antwort gibt's ab 13:30 Uhr bei uns im Live-Blog.

+++ Chelsea geht auf dem Zahnfleisch +++

Personell pfeifen die Blues vor der Partie aus dem letzten Loch. Trainer Frank Lampard droht der Ausfall von Christian Pulisic, Cesar Azpilicueta, Pedro, N’Golo Kanté, Willian und Ruben Loftus-Cheek. Beim FC Bayern sind dagegen mit Ausnahme von Benjamin Pavard nahezu alle Leistungsträger fit. Eine Fragezeichen steht noch hinter dem Einsatz von Kingsley Coman.

+++ Stolpern verboten +++

Mit einem komfortablen Vorsprung von drei Toren geht der FC Bayern am Samstag in das Rückspiel gegen den FC Chelsea (ab 21 Uhr im Live-Ticker). Obwohl die Blues im Saisonendspurt der Premier League zu überzeugen wussten, ist der deutsche Rekordmeister großer Favorit auf das Weiterkommen. Ein Scheitern, so viel scheint klar, sollten sich die Münchner nicht erlauben.