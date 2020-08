Sticht "Phänomen" Lewandowski auch Messi aus?

M. Donato via www.imago-images.de

Robert Lewandowski brilliert beim FC Bayern

Der FC Bayern München hat auf dem Weg zum Triple ein deutliches Zeichen an den FC Barcelona mit Superstar Lionel Messi gesandt. Die Hoffnungen liegen vor allem auf Robert Lewandowski.

Robert Lewandowski genoss am Sonntag noch ein paar gemütliche Stunden mit Ehefrau Anna und den Töchtern Klara und Laura, dann brach der Toptorjäger voller Selbstvertrauen zu weiteren Großtaten nach Portugal auf. Auf dem seit Monaten überragenden Lewandowski ruhen bei Bayern München auf dem Weg zum begehrten Triple viele Hoffnungen - der 31 Jahre alte Pole soll auf seiner beeindruckenden Rekordjagd im mit Spannung erwarteten Gigantenduell gegen den FC Barcelona nun selbst Superstar Lionel Messi in den Schatten stellen.

Jetzt sei "Lewy gefordert, dass er das zeigt", antwortete Thomas Müller auf die Frage, ob Messi oder Lewandowski derzeit der beste Offensivspieler der Welt sei. "Wir hätten nichts dagegen, wenn er so weitermacht. Er hat wieder einmal unterstrichen, wie wichtig er für uns ist. Wir sind froh, dass er bei uns spielt", schwärmte Bayern-Trainer Hansi Flick nach Lewandowskis erneuter Gala beim 4:1 (2:1) im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen den FC Chelsea und vor dem Viertelfinal-Showdown am Freitag in Lissabon gegen Messi.

Beim Duell gegen die Blues war Lewandowski, den Leon Goretzka als "Phänomen" herausstellte, an allen sieben Treffern beteiligt: Dreimal traf er selbst, viermal legte er vor. Mit seinem Doppelpack am Samstag (10., Foulelfmeter/84.), den Treffern Nummer 12 und 13 in dieser Champions-League-Saison, ist inzwischen sogar der Rekord von Cristiano Ronaldo aus der Saison 2013/14 greifbar, als der Portugiese Real Madrid mit 17 Toren fast im Alleingang zum Titel geschossen hatte.

Doch das interessierte Lewandowski, der wettbewerbsübergreifend 53 (!) Treffer in 44 Spielen erzielt hat und bereits bester Torschütze in Liga und Pokal ist, allenfalls am Rande - auch auf einen Vergleich mit Messi (33) wollte er sich nicht einlassen. Die Mannschaft müsse "zeigen, dass sie besser ist". Das zweite Triple nach 2013 sei "das große Ziel", nicht sein persönlicher Erfolg, betonte Lewandowski, "aber Barcelona ist gefährlich, wir müssen ab der ersten Minute aufpassen".

FC Bayern will "Erfolgsgeschichte weiterschreiben"

Dennoch: Der Double-Gewinner flog am Sonntagnachmittag mit "extrem viel Selbstvertrauen" (Müller) und "total heiß" (Goretzka) an die Algarve, wo sich der FC Bayern bis Donnerstag in Lagos im noblen Cascade Wellness & Lifestyle Resort intensiv auf das Finalturnier in Lissabon (12. bis 23. August) vorbereitet. "Respekt ist da, aber wir wissen um unsere Stärken", sagte Flick. "Die Mannschaft ist in Topform, wir wollen die Erfolgsgeschichte weiterschreiben", ergänzte Präsident Herbert Hainer bei "Sky".

Für Chelsea-Teammanager Frank Lampard sind die Münchner, auf die in einem möglichen Halbfinale Manchester City oder Olympique Lyon wartet, gar "Topfavorit". "Sie haben sehr gute Einzelspieler und einen fantastischen Trainer. Einige Spieler wissen, wie man Titel gewinnt", sagte Lampard nach einer erneuten Lektion für sein junges Team beeindruckt.

Man habe klar machen wollen, betonte Müller nach seinem 112. Champions-League-Einsatz (Rekord von Philipp Lahm eingestellt), "dass mit uns zu rechnen ist. Das ist uns ganz gut gelungen". Dennoch warnte der Rio-Weltmeister: Der FC Bayern stürme zwar seit Monaten von "Rekord zu Rekord. Aber in einem K.o.-Spiel auf diesem Niveau kann alles passieren. Da kannst du die ganzen Rekorde ganz schnell in die Tonne kloppen." Das habe "ein bisschen einen Charakter einer EM oder WM", fügte Goretzka an.

Doch bevor am Sonntag das Abenteuer los ging, hatte Flick kurzerhand das geplante Training in München abgesagt, "damit die Spieler noch einmal bei ihren Familien sein können". Ab Montag sei dann, sagte Müller, "eine gute Mischung wichtig. Das ist keine Urlaubsreise ans Meer, aber ein Schuss Lockerheit darf nicht fehlen. Wir werden jetzt nicht sechs Tage die Beine hochlegen, wir müssen clever trainieren."

Am Donnerstag fliegen die Bayern dann weiter nach Lissabon, wo sie im Penha Longa Resort bei Estoril logieren. Von dort soll endgültig der erfolgreiche Angriff aufs Triple gestartet werden - mit Robert Lewandowski als großem Hoffnungsträger.