Presse: Eckpfeiler Lukaku versenkt Bayer Leverkusen

Maik Hoelter / TEAM2sportphoto / POOL

Die italienischen Medien schwärmen von Romelu Lukaku

Die italienischen Zeitungen schwärmten am Dienstag in höchsten Tönen von Inter Mailands Torjäger Romelu Lukaku, der beim 2:1-Erfolg der Lombarden im Viertelfinale der Europa League in Düsseldorf gegen Bayer Leverkusen der überragende Spieler war.

"Lukaku ist ein außergewöhnlicher Stürmer, der seine Mannschaft zum Erfolg zieht", schrieb "Tuttosport". Der "Corriere della Sera" ergänzte: "Die Mannschaft hält sich an ihrem Totem Lukaku fest."

Die italienischen Pressestimmen im Überblick:

Gazzetta dello Sport: "Inter befreit sich mühelos von Bayer Leverkusen, einer Mannschaft mit schweren Mängeln in der Abwehr und ohne die übliche offensive Fantasie. Die Niederlage ist vollauf verdient".

Corriere dello Sport: "Seit dem Triple vor genau zehn Jahren spürte Inter Mailand bei einem europäischen Wettbewerb nicht mehr so stark den Rückenwind. Der Sieg gegen Bayer Leverkusen in dieser Fast&Furious-Ausgabe der Europa League erlaubt Conte, seine europäischen Erfolgsträume zu konkretisieren."

Tuttosport: "Contes Truppe ist hungrig, aggressiv und fest entschlossen, bis ans Ziel zu gelangen. Bayer Leverkusen verliert sich unter dem Druck der Mailänder, die konzentriert und geschlossen auftreten. Lukaku ist ein außergewöhnlicher Stürmer, der seine Mannschaft zum Erfolg zieht."

Corriere della Sera: "Vorwärts Inter! EuroInter versenkt Bayer Leverkusen mit einem Resultat, das wegen der Mängel der Deutschen noch höher hätte ausfallen können. Die Mannschaft hält sich an ihrem Totem Lukaku fest. Der Belgier ist immer mehr der Eckpfeiler der ganzen Conte-Truppe."

La Repubblica: "Inter im Premier-League-Format mit fünf ehemaligen 'englischen' Spielern setzt seine Reise fort. Das europäische Ziel ist in greifbare Nähe gerückt. Der Traum von einem neuen Europacuperfolg nach dem Triple vor zehn Jahren konkretisiert sich."