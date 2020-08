Donetsk und Sevilla ziehen ins Halbfinale ein

dpa

Shakhtar hatte mit dem FC Basel keine große Mühe. Foto: Bernd Thissen/dpa

Shakhtar Donetsk und der FC Sevilla komplettieren das Halbfinale der Europa League. Während sich der ukrainische Meister klar gegen den FC Basel durchsetzt, mussten die Andalusier gegen Wolverhampton lange zittern.

Der ukrainische Meister Shakhtar Donetsk und der FC Sevilla aus Spanien haben das Halbfinale des Europa-League-Turniers in Nordrhein-Westfalen erreicht. Donetsk gewann am Dienstagabend in Gelsenkirchen mit 4:1 (2:0) gegen den FC Basel. Sevilla setzte sich knapp 40 Kilometer entfernt in Duisburg mit 1:0 (0:0) gegen die Wolverhampton Wanderers durch.

Shakhtar trifft im Halbfinale am Montag in Düsseldorf auf Inter Mailand, Rekordsieger Sevilla spielt bereits am Sonntag in Köln gegen Manchester United.

Brasilien-Connection schießt Shakhtar ins Halbfinale

Donetsk ging durch Júnior Moraes (2.) früh in Führung, Taison (22.), Alan Patrick (75./Foulelfmeter) und Dodô (88.) legten nach. Der FC Basel enttäuschte vor allem offensiv. Der Treffer von Ricky van Wolfswinkel (90.+2) änderte nichts mehr.

In Duisburg traf Lucas Ocampos (88.) spät für Sevilla. Bei den Wolves scheiterte Raúl Jiménez mit einem Foulelfmeter an Sevilla-Torwart Yassine Bounou (13.).

