Hummels zurück im Training - Haaland muss passen

Mats Hummels trainiert wieder mit dem BVB

Abwehrchef Mats Hummels ist bei Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Der Rio-Weltmeister absolvierte nach seiner Sprunggelenksverletzung im Schweizer Bad Ragaz am Freitagvormittag zumindest Teile der Einheit mit seinen Teamkollegen.

"Ich bin komplett im Plan. Ich konnte jeden Tag das machen, was ich wollte", hatte Hummels schon zu Beginn der Woche erklärt. Ein Einsatz im Testspiel am Sonntag (16:00 Uhr) in Altach gegen den österreichischen Traditionsklub Austria Wien dürfte allerdings zu früh kommen.

Innenverteidiger Dan-Axel Zagadou (Knieprobleme) wird bis zum Ende des Trainingslagers nach BVB-Angaben nicht mehr mit der Mannschaft trainieren können. Torjäger Erling Haaland fehlte am Freitag aufgrund von Halsschmerzen.