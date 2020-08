Deutsches CL-Finale für Mertesacker "absolut realistisch"

Anke Waelischmiller/SVEN SIMON via www.imago-image

Per Mertesacker sieht noch Gefahren für den FC Bayern München

Ex-Nationalspieler Per Mertesacker traut dem FC Bayern München nach der 8:2-Gala gegen den FC Barcelona den ganz großen Wurf zu. Das zweite Triple der Vereinsgeschichte ist nach der Meisterleistung im Viertelfinale der Champions League nach seiner Aussage absolut möglich. Allerdings warnt der Weltmeister von 2014 vor Bayerns Vorschlussduell gegen Olympique Lyon am kommenden Dienstag (ab 21:00 Uhr) auch.

"Die Bayern können sich nur selbst stoppen. Wenn die Mechanismen so weiterlaufen, gibt es nur einen Champions-League-Sieger", stellte der 35-Jährige im Interview mit dem "kicker" klar.

Die klare Favoritenrolle, die den Münchnern nach der Galavorstellung gegen Barca zugesprochen wird, sei laut Mertesacker allerdings auch eine Bürde. Die Bayern müssen nun "aufpassen, es stellen sich noch Gefahren ein".

Im Viertelfinale galt auch Manchester City als nominell die bessere Mannschaft im Vorfeld gegen Olympique Lyon. Am Ende zog der einstige französische Serienmeister dennoch mit einem 3:1-Sieg in die Runde der letzten Vier in der Königsklasse ein.

Das erneute Scheitern der Cityzens im Viertelfinale beäugte der langjährige Abwehrchef des FC Arsenal kritisch. Die Verantwortung nur bei Star-Coach Pep Guardiola zu suchen, vermied Mertesacker aber: "Die Spieler treffen die Entscheidungen - bei allem Einfluss eines Trainers. Vielleicht hat Guardiola in entscheidenden Phasen taktisch nicht richtig aufgestellt, aber alles auf eine Person abzuwälzen, ist mir zu einfach."

Mertesacker sieht Chancen 60:40 für Paris

Ein deutsch-deutsches Champions-League-Finale zwischen dem FC Bayern München und RB Leipzig, die bekanntlich ebenfalls noch im Rennen um den Henkelpott sind, hält der ehemalige Verteidiger derweil für möglich. Die Roten Bullen haben am Dienstagabend Paris Saint-Germain um die Weltstars Neymar und Kylian Mbappé vor der Brust.

München und Leipzig im Finale von Lissabon? "Absolut realistisch", befand Mertesacker, der über RB Leipzig hinzufügte: "Der Auftritt gegen Atlético war mutig, selbstbewusst, die Verteidiger stürmten nach vorne wie einst Lúcio. Es tut Leipzig gut, nicht über zwei Spiele nachdenken zu müssen. Ich sehe die Chancen 60:40 für Paris wegen der individuellen Qualität und des positiven Erlebnisses gegen Bergamo", so Mertesacker, der in der Bundesliga einst bei Hannover 96 und den SV Werder Bremen unter Vertrag stand.