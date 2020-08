Rummenigge nennt wichtigsten FCB-Star

unknown

Michael Rummenigge spielte einst für den FC Bayern

Der FC Bayern München geht als klarer Favorit in das Champions-League-Halbfinale gegen Olympique Lyon. Die Franzosen galten zuvor allerdings auch schon gegen Juventus Turin (Achtelfinale) und Manchester City (Viertelfinale) als Außenseiter. Was also macht Lyon derzeit so stark?

Michael Rummenigge, ehemaliger Profi des FC Bayern und Bruder von Vorstandsboss Karl-Heinz, weiß um die Stärken des siebenmaligen französischen Meisters, der in den 2000er-Jahren seine bisher erfolgreichste Zeit hatte. "Olympique spielt sehr clever, überbrückt schnell das Mittelfeld und sucht den Weg nach vorn über die Flügel. Im Abschluss sind sie dann sehr effektiv", so der 56-Jährige im Gespräch mit dem "Sportbuzzer".

Fußballerisch wäre Manchester City im Halbfinale zwar der schwierigere Gegner geworden, dennoch warntr Rummenigge vor der Gefahr, die Lyon derzeit permanent ausstrahlt: "Extrem unangenehm sind auch sie. [...] Würde es Hin- und Rückspiel geben, kämen die Bayern sicher weiter. In nur einer Begegnung kann Lyon aber gefährlich werden."

Dementsprechend sei es "die größte Herausforderung, die Spannung und die Motivation nach der Gala gegen Barcelona hochzuhalten. [...] Im Vergleich zu Lyon ist der Deutsche Meister auf allen Positionen besser besetzt – der entscheidende Faktor wird die Konzentration sein."

Als wichtigsten Leistungsträger im Spiel der Münchner macht Rummenigge, der selbst zwischen 1981 und 1988 beim deutschen Rekordmeister unter Vertrag stand, derzeit Thomas Müller aus. Der einstige Mittelfeldspieler reihte sich ein in die Expertenrunde, die eine Rückkehr des Ur-Münchners ins DFB-Team forderten: "Er ist derzeit der wichtigste Spieler der Bayern und in dieser Form eigentlich auch für die Nationalmannschaft unverzichtbar."

Müller ragte auch beim 8:2-Kantersieg der Bayern gegen den FC Barcelona im Viertelfinale mit zwei Treffern heraus.