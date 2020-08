Neuer: Darum ist der FC Bayern noch besser als 2013

Peter Schatz

Steht mit dem FC Bayern im Champions-League-Finale: Manuel Neuer

Am Sonntag will der FC Bayern das zweite Triple der Vereinsgeschichte perfekt machen. Dafür müssen die Münchner das Champions-League-Endspiel gegen Paris Saint-Germain gewinnen. Kapitän Manuel Neuer glaubt fest an einen Sieg.

Nach dem 3:0-Erfolg im Halbfinale gegen Olympique Lyon meldete sich der 34-Jährige zu Wort und zog Parallelen zur jetzt schon legendären Bayern-Mannschaft, die vor sieben Jahren den Henkelpott geholt hatte.

"Der Unterschied zu 2013 ist, dass wir in der Breite top besetzt sind. Wir haben damals mit weniger eingesetzten Spielern gewonnen", zitiert "Bild" den DFB-Keeper.

Heißt: Neuer sieht das aktuelle Team noch stärker als die Helden von Wembley um Arjen Robben, Bastian Schweinsteiger und Franck Ribéry, die den BVB in einem rein deutschen Finale mit 2:1 geschlagen hatten.

Mittlerweile habe man "eine Klasse von Spielern über den 18er-Kader hinaus", erläuterte der Routinier. Sein überschwängliches Fazit: "Es ist fantastisch, was wir für Spieler haben."

Neuer stand schon 2013 im Tor des FC Bayern. Immerhin drei seiner damaligen Mitspieler dürften auch gegen PSG wieder zur Startelf zählen: Thomas Müller, David Alaba und Jérôme Boateng.

Hinzu kommt Javi Martínez, der unter Trainer Hansi Flick allerdings nur noch sporadisch zum Einsatz kommt und den Klub in Kürze wohl verlassen wird.