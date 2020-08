Revolte nach CL-Aus? City-Profi schießt gegen Guardiola

Michael Regan - UEFA

Pep Guardiola erlebte mit ManCity eine herbe Enttäuschung in der Champions League

Während Paris Saint-Germain am Sonntag endlich die lang ersehnte Chance auf den Champions-League-Titel erhält, muss mit Manchester City ein anderer Scheich-Klub weiter auf seine Möglichkeit warten. Zu großen Teilen zu verantworten hat das laut Abwehrspieler Oleksandr Zinchenko vor allem Trainer Pep Guardiola.

Zinchenko gab dem Star-Trainer eine Woche nach dem sensationellen Königsklassen-K.o. gegen Olympique Lyon eine Mitschuld an der 1:3-Niederlage.

Die Taktik des Katalanen stieß dem 23-jährigen Russen, der in der Partie nicht zum Einsatz kam, besonders sauer auf. Dass Guardiola mit Fernandinho, Eric García und Aymeric Laporte gleich drei zentrale Verteidiger aufbot, habe dem Spiel der Citizens geschadet, polterte Zinchenko gegenüber "sports.ru".

Viele erfahrene Spieler wüssten, dass "mit dieser Taktik vorne immer ein Spieler fehlt. In der ersten Halbzeit war Lyon sehr gut organisiert und stand mit fast allen Spielern hinter dem Ball. Wir haben drei zentrale Verteidiger in einer statischen Position und die beiden zentralen Mittelfeldspieler müssen sich immer fallen lassen, um den Ball zu bekommen, weil es keine Passmöglichkeiten gibt. Also haben wir fünf Leute, die nicht im Spiel sind", kritisierte Zinchenko die Taktik seines Trainers.

Sein Team hätte weiter vorne einfach einen Spieler mehr gebraucht, um die Offensive zu beleben, erklärte der Abwehrspieler.

Guardiola nach Champions-League-Aus nicht in der Kabine?

In einem Video, das seine Freundin Vlada Sedan auf ihrem Youtube-Kanal postete, legte der 23-Jährige sogar noch einmal nach und berichtete von Guardiolas Reaktion auf die sensationelle Niederlage.

Zinchenko verriet: "Guardiola ist nicht mal in die Kabine gekommen und hat nach dem Spiel kein Wort gesagt. Was soll er auch sagen, wenn alles klar ist?!"

Lyon habe es letztlich "mehr gewollt" als der englische Vize-Meister, der als einer der großen Favoriten in das Finalturnier der Champions League ging. "

Auf dieser Bühne, in diesen Turnieren, da ist die Qualität einer Mannschaft nicht immer entscheidend - Leidenschaft, Charakter und solche Dinge sind wichtiger", ergänzte Zinchenko.