ÖFB-Team in Nations League ohne Alaba

APA (AFP)

Am Sonntag holte der Österreicher den Titel in der Champions League

Östereichs Nationalmannschaft muss in den Nations-League-Spielen am 4. September in Oslo gegen Norwegen und am 7. September in Klagenfurt gegen Rumänien auf David Alaba und Florian Kainz verzichten.

Alaba erhielt nach dem Champions-League-Triumph mit dem FC Bayern München wegen Adduktorenproblemen eine Pause. "Nach längeren Gesprächen mit Hansi Flick und David persönlich bin ich zum Schluss gekommen, auf ihn zu verzichten ... daher soll er jetzt im Hinblick auf die Aufgaben im Herbst regenerieren", sagt ÖFB-Teamchef Franco Foda.

Köln-Profi Kainz laboriert an Knieschmerzen. Maximilian Wöber wurde nachnominiert. Für Wöber ins U21-Team nachrücken darf Christoph Halper.

apa/red