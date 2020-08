Deutsche U21 bestreitet Quali-Spiel in Fürth

FIRO/FIRO/SID/

Stefan Kuntz spielt mit seinem Team in Fürth

Der Deutsche Fußball-Bund hat das EM-Qualifikationsspiel der U21-Nationalmannschaft gegen Bosnien-Herzegowina am 13. Oktober nach Fürth vergeben.

Die Begegnung im Ronhof beginnt um 18:15 Uhr. Am Donnerstag trifft die Auswahl von Trainer Stefan Kuntz zunächst in Wiesbaden auf Moldau (18:15 Uhr). Fünf Tage später (8. September, 16 Uhr) kommt es in Leuven zum Spitzenspiel gegen Belgien.

Mit sechs Punkten aus drei Spielen liegt die deutsche U21 in der EM-Qualifikationsgruppe neun derzeit auf Platz zwei hinter den Belgiern, die ein Spiel mehr ausgetragen und einen Punkt mehr auf dem Konto haben.

Die Endrunde der U21-EM 2021 wurde durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie und die damit verbundenen Verlegungen anderer Turniere in zwei Phasen aufgeteilt: Vom 24. bis 31. März 2021 findet die Gruppenphase statt, anschließend werden vom 31. Mai bis 6. Juni in der K.o.-Runde das Viertelfinale, das Halbfinale und das Finale gespielt.

Das Turnier findet in Ungarn und Slowenien statt.