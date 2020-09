ManUnited schnappt sich Donny van de Beek

via www.imago-images.de

Donny van de Beek schließt sich Manchester United an

Der englische Champions-League-Teilnehmer Manchester United hat den niederländischen Nationalspieler Donny van de Beek vom Rekordmeister Ajax Amsterdam verpflichtet.

Wie beide Klubs am Mittwochabend verkündeten, wechselt der 23-Jährige zu den Red Devils und unterschreibt dort einen Fünfjahresvertrag.

Als Sockelablöse überweist Manchester laut Ajax 39 Millionen Euro nach Amsterdam, durch Bonuszahlungen kann die Summe auf 44 Millionen Euro steigen. Van de Beek war 2008 in die Ajax-Jugend gekommen und gab im November 2015 sein Profidebüt. 2019 gewann er mit Ajax das Double aus Meisterschaft und Pokal, außerdem zog das junge Team überraschend ins Champions-League-Halbfinale ein.

"Ich bin euch so dankbar für all eure Unterstützung. Von den Trainern, Mitspielern und vor allem von euch Fans", sagte van de Beek in seinem Abschiedsvideo: "Jetzt ist Zeit für einen neuen Schritt und für einen neuen Traum."

Laut seines künftigen Trainers Ole Gunnar Solskjaer hat der zentrale Mittelfeldspieler "alle technischen Attribute, um in diesem Team zu bestehen und die richtige Persönlichkeit, um in Manchester Erfolg zu haben".