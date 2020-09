Schweiz verliert in der Ukraine - Türkei patzt

AFP/SID/ANATOLII STEPANOV

Die Ukrainer bejubeln den Siegtreffer

Die Nationalmannschaft der Schweiz hat vier Tage vor dem Nations-League-Duell mit Deutschland eine Niederlage kassiert.

Mit acht Bundesliga-Profis in der Startelf setzte es in Lviv gegen Gastgeber Ukraine zum Auftakt der Gruppe 4 der Division A ein 1:2 (1:1).

In der ersten Hälfte trafen keine aktuellen, sondern frühere Bundesliga-Spieler: Der ehemalige Dortmunder Andriy Yarmolenko (14.) erzielte die Führung für die Ukraine, der Ex-Frankfurter Haris Seferovic (41.) glich für die Gäste aus, die wohl auch am Sonntag in Basel ein "Team Bundesliga" aufbieten werden. Den Siegtreffer der Gastgeber markierte Oleksandr Zinchenko (68.).

Russland startete in der B-Division mit einem 3:1 (0:0) gegen Serbien. Artem Dzyuba von Zenit St. Petersburg (48., Foulelfmeter/81.) und Vyacheslav Karavaev (69.) trafen für den WM-Gastgeber von 2018. Bei den Serben war Aleksandar Mitrovic erfolgreich (78.).

Die Türkei unterlag Ungarn 0:1 (0:0), Slowenien und Griechenland trennten sich torlos. Wales um Starspieler Gareth Bale gewann 1:0 (0:0) in Finnland.