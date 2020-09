U21 heiß auf den Showdown in Belgien

nph / Bratic via www.imago-images.de

Stefan Kuntz tritt mit der U21 zum "Endspiel" in Belgien an

Nach der erfüllten Pflicht gegen Moldau war für die U21 klar: Am Dienstag beim Topspiel in Belgien muss eine Steigerung her.

Wiesbaden (SID) Als das Flutlicht über der Arena in Wiesbaden erlosch, hatte Stefan Kuntz schon das kommende Highlight ins Visier genommen. "Das wird wie ein Pokalspiel, hopp oder top", sagte der DFB-Trainer, als er auf den Showdown der U21-Nationalmannschaft in Belgien blickte. Und schickte gleich eine Warnung hinterher: Eine Leistung wie gegen Moldau werde am Dienstag "nicht reichen", so Kuntz.

Immerhin: Das 4:1 (1:0) gegen das Schlusslicht der EM-Qualifikation war zwar wenig glanzvoll, brachte die deutsche Mannschaft aber in eine komfortable Situation. Mit neun Punkten übernahm die Kuntz-Elf die Tabellenführung vor Belgien (7), das im November 3:2 in Freiburg gewonnen hatte. Da nur der Gruppenerste sicher zur EM 2021 fährt, hätte ein Patzer in Wiesbaden böse Folgen haben können.

So aber steht in Leuven das wohl entscheidende Spiel um die EM-Teilnahme an. "So lange wir alles in der eigenen Hand haben, ist das eine gute Ausgangssituation", sagte Kuntz. Zwar fahren auch die fünf besten Gruppenzweiten zur Endrunde, doch auf eine Rechnerei hat niemand im DFB-Lager Lust. "Mal schauen, was in Belgien auf uns zukommt. Im November haben wir da eine gute Kostprobe bekommen", sagte Verteidiger Amos Pieper von Arminia Bielefeld.

Kuntz: "Gehen gut gewappnet in das Spiel"

Fest steht: Eine Phase wie gegen Moldau, als zwischen der frühen Führung durch Mergim Berisha (10.) und dem 2:0 durch Lukas Nmecha (62., Foulelfmeter) vieles nicht rund lief, darf sich die DFB-Elf nicht erlauben. "Wir haben mit Tempo Räume angelaufen, die zu waren. Wir wussten nicht mehr, was wir machen sollten", sagte Kuntz. Als Ursache machte er die fehlende Spielpraxis aus - sein "Lieblingsthema", wie er zugab.

Aber Kuntz sah auch Positives. "Wir haben noch ein zweites System spielen können. Und die Stürmer haben in der Offensive zu großen Teilen getroffen und eine gute Leistung gezeigt", sagte er. Nico Schlotterbeck (74.) und Florian Krüger (79.) sorgten am Ende für das standesgemäße Ergebnis. Das späte Gegentor nach einem Patzer von Torhüter Lennart Grill (84.) spielte keine Rolle mehr.

Und so war Kuntz' Gesamt-Urteil nach der erledigten Pflichtaufgabe "eher über dem Schnitt", leicht positiv also. Nun gelte es, bis Dienstag die Fehler zu analysieren und diese abzustellen, um mit einem Sieg beim direkten Verfolger die Tür zur EM weit zu öffnen. "Wir werden mit einem etwas anderen Matchplan in Belgien aufkreuzen", sagte Kuntz und versprach: "Wir gehen gut gewappnet in das Spiel."

Dies allerdings ohne Dominik Kother (Karlsruher SC) und Tim Handwerker (1. FC Nürnberg). Das Duo kehrte nach Absprache mit den Vereinstrainern vorzeitig zu seinen Klubs zurück.