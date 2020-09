Dest weiter Thema beim FC Bayern - Talent als Plan B

Peter Schatz

Wen lockt Hasan Salihamidzic zum FC Bayern München?

Obwohl der FC Bayern München eine extrem erfolgreiche Saison unlängst mit dem Gewinn des Triples krönte, sind längst noch nicht alle Baustellen beim deutschen Rekordmeister geklärt. Handlungsbedarf könnte sich vor allem im Defensivverbund ergeben.

Da die Verantwortlichen des FC Bayern einen Verkauf der Triple-Innenverteidiger David Alaba und Jérôme Boateng, deren Verträge im Sommer 2021 enden, nicht gänzlich ausschließt, soll man bereits mögliche Alternativen abwägen.

"Sport Bild" berichtet, dass mit dem erst im Endspurt der Saison 2019/20 nach einem Kreuzbandriss zurückgekehrten Niklas Süle und 80-Millionen-Euro-Mann Lucas Hernández sowie Benjamin Pavard zwar durchaus namhaftes Personal für die Abwehrmitte zur Verfügung steht, die Sportzeitschrift verweist jedoch auf mögliche Folgeprobleme.

Müsste Pavard in die Zentrale rücken, wäre sein Stammplatz auf der rechten Abwehrseite vakant. Zwar soll Joshua Kimmich signalisiert haben, dass er grundsätzlich ist, auf dieser Position auszuhelfen, der 25-Jährige sieht seine Zukunft allerdings wohl weiterhin eindeutig im zentralen Mittelfeld.

Dest bleibt ein Thema beim FC Bayern, aber ...

Aus diesem Grund soll man an der Säbener Straße "derzeit intensiv auf dem Transfermarkt nach einem Rechtsverteidiger" suchen, so der Bericht. Interesse besteht unter anderem weiterhin an Sergino Dest von Ajax Amsterdam. Für das Talent will der FC Bayern "Sport Bild" zufolge allerdings maximal zehn Millionen Euro investieren. Ajax fordert hingegen angeblich mindestens 20 Millionen Euro.

Dass die Münchner den Poker um den 19-Jährigen für sich entscheiden, scheint somit eher unwahrscheinlich. Zumal auch Klubs aus der englischen Premier League und Juventus Turin zuletzt Interesse an Dest nachgesagt wurde.

Für Erik ten Hag, Erfolgscoach in Amsterdam, ist ein Abgang des Shootingstars ein realistisches Szenario. "Wenn ich ihn nicht überzeugen kann und der richtige Preis bezahlt wird, kann ich nicht ausschließen, dass er geht", erklärte der 50-Jährige unlängst.

Sollte Bayern mit seiner Offerte erfolglos bleiben, hat man angeblich eine Alternative im Visier. Ein Talent aus Spanien soll in den Fokus gerückt sein. Um wen es sich handelt, lässt die "Sport Bild" jedoch offen.

Konkreter scheint hingegen die Entscheidung bezüglich der Zukunft von Boateng bei den Bayern zu sein. An der Isar gibt es demnach "weiterhin keine Bereitschaft zu Verlängerungsgesprächen" mit dem Ex-Nationalspieler. Ein Abschied erfolgt wohl spätestens im Sommer 2021.