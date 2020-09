Yusuf Demir schreibt ÖFB-Europacup-Geschichte

GEPA pictures/ Philipp Brem

Yusuf Demir darf sich über einen neuen Rekord freuen

Trotz der 1:2 Niederlage gegen KAA Gent und dem verbundenen Ausscheiden aus der Champions League mit Rapid, schreibt Edeljuwel Yusuf Demir mit seinem Ehrentreffer in der Nachspielzeit österreichische Europacup-Geschichte.

Die Enttäuschung war groß bei den Spielern des SK Rapid Wien nach der knappen Niederlage gegen KAA Gent und dem damit verbundenen Ausscheiden aus der Champions League. Dennoch darf sich zumindest Edeltalent Yusuf Demir mit seinem Ehrentreffer über einen besonderen Rekord freuen. Mit 17 Jahren, drei Monaten und 13 Tagen ist der Offensivspieler nun der jüngste ÖFB-Torschütze in der Europacup-Geschichte und untermauert damit weiter sein begnadetes Talent.

Gerd Wimmer bisher Rekordhalter

Für Yusuf Demir war es bereits der zweite Profieinsatz für Rapid in der neuen Saison, auch beim Ligastart gegen die Admira stand der Youngster der Grün-Weißen die ersten 68 Minuten auf dem Platz. Mit seinem Tor in der Nachspielzeit gegen den KAA Gent verewigt er sich nun auch in den Europacup-Geschichtsbüchern und kürt sich dort zum jüngsten österreichischen Torschützen.

Der bisherige Rekordhalter Gerd Wimmer war bei seinem Tor im Dezember 1994 beim Spiel der Admira gegen den italienischen Spitzenklub Juventus Turin mit 17 Jahren, zehn Monaten und 27 Tagen um sieben Monate älter als Yusuf Demir. Auch damals verlor der österreichische Vertreter übrigens das Spiel mit 1:2.

red