Supercup als Probelauf in Zuschauerfrage

Im letztjährigen Finale schlug Liverpool den FC Chelsea

Eine Fan-Rückkehr in die Stadien hängt maßgeblich vom umstrittenen Testlauf beim UEFA-Supercup ab. Wie die Europäische Fußball-Union am Dienstag bestätigte, soll nach dem "Pilotprojekt" in Budapest entschieden werden, ob erstmals nach der Corona-Zwangspause auch bei Länderspielen in diesem Jahr Zuschauer wieder zugelassen werden können. Die UEFA untersagt das - ebenso wie Zuschauer im Europacup - derzeit noch.

Beim Supercup trifft Bayern München am Donnerstag auf den FC Sevilla. Die Partie ist umstritten. Die rund 67.000 Zuschauer fassende Puskas Arena soll zu 30 Prozent ausgelastet sein, obwohl die ungarische Hauptstadt ein Corona-Risikogebiet ist.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hatte die Budapest-Reisen der Münchner Fans heftig kritisiert. Nach bisher 800 Ticket-Rückgaben werden noch gut 1.000 Anhänger des Champions-League-Siegers dort erwartet. Aus Sevilla lagen der UEFA etwas weniger als 350 Ticket-Anfragen vor.

