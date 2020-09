Medien: Nächster Maccabi-Spieler positiv getestet

APA (AFP)

Ofir Davidzada (r.) soll positiv getestet worden sein

Bei Maccabi Tel Aviv soll ein weiterer Spieler positiv auf das Coronavirus getestet worden sein. Ofir Davidzada spielte im Hinspiel des Champions-League-Playoff gegen Red Bull Salzburg durch und sei bereits in Quarantäne.

Laut dem israelischen Internetportal "sportsrabbi.com" ist ein Kicker von Maccabi Tel Aviv, der am Dienstag im Champions-League-Playoff gegen Red Bull Salzburg durchgespielt hat, positiv auf das Coronavirus getestet worden. Demnach handelt es sich dabei um Ofir Davidzada - der Linksverteidiger musste sich bereits in Quarantäne begeben.

Vonseiten Salzburgs hieß es in einer Stellungnahme, dass es in diesem Zusammenhang noch keine offizielle Mitteilung von Maccabi gebe und man lediglich den Medienbericht kenne. Die "Bullen" unterzogen sich am Mittwoch Tests, die allesamt negativ ausfielen.

Die nächste Testreihe geht bereits am Freitag über die Bühne, am Montag folgen dann die UEFA-Testungen vor dem Rückspiel gegen die Israelis am Mittwoch in Wals-Siezenheim. Salzburg gewann das Hinspiel in Tel Aviv mit 2:1 und hat damit gute Chancen, zum zweiten Mal in Folge in der Gruppenphase der Champions League zu spielen.

apa