Mou ortet zu kleine Tore - wie einst bei Admira

Verwundert über zu kleine Tore: José Mourinho

José Mourinho staunte nicht schlecht. "Ich dachte, ich wäre gewachsen, aber das Tor war fünf Zentimeter zu niedrig", schrieb der Tottenham-Manager nach dem Auftritt der Spurs in der Europa-League-Quali bei KF Shkëndija 79 aus Nordmazedonien.

Der Portugiese, gerade einmal 1,76 m groß, postete dazu ein Bild, wie er mit ausgestrecktem Arm fast die Latte berührte.

Seine Torhüter hätten ihn vor der Partie, die extra in der Hauptstadt Skopje ausgetragen worden war, darauf aufmerksam gemacht, dass die Tore zu klein seien.

"Die Torhüter verbringen Stunden um Stunden im Tor, sie wissen, wenn ein Tor nicht die richtige Größe hat", sagte der 57-Jährige.

Die Delegierten der UEFA hätten dann auch genau nachgemessen und bestätigt, dass fünf Zentimeter von den vorgeschrieben 2,44 m fehlten. Tottenham habe deshalb darum gebeten, die Tore zu ersetzen.

Mourinho konnte die Posse auch deshalb ganz entspannt sehen, weil sein Team am Ende mit 3:1 gewann.

Admiraner waren mehr erregt

Weniger entspannt nahmen die Admira-Veranwortlichen die tiefer gelegten Latten in Antwerpen im Cupsieger-Cup 1992/1993 hin. Nach der Paarung waren sie sogar richtig erregt.

Die Niederösterreicher schieden in der 2. Runde nach zwei an sich schon kuriosen Begegnugen gegen Royal Antwerpen aus.

Admira kämpfte sich in Antwerpen nach einer 2:4-Heimniederlage und einem weiteren 0:2-Rückstand noch in die Verlängerung. Und das auch noch in Unterzahl, nachdem Olaf Marschall Rot gesehen hatte! Alex Czerniatynski besorgte den Niederösterreichern in der 97. Minute dann aber den Rest.

Schon vor dem Spiel hatten die Admiraner den Verdacht, dass die Tore zu niedrig sind. Danach ließen sie sie nachmessen und legten Protest gegen die Wertung des Spiels ein, weil die Tore gar um sechs Zentimeter zu niedrig waren.

Zu spät: Der Protest hätte schon vor dem Anpfiff der Partie bei der UEFA eingebracht werden müssen. Antwerpen kam weiter und folglich sogar bis ins Finale.

sid/red