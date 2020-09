"Fünf Tage Eistonne": Bayern-Star Lewandowski schlägt Alarm

via www.imago-images.de

Robert Lewandowski war nach dem Sieg des FC Bayern im Super Cup platt

Fußball-Rekordmeister FC Bayern hat am vergangenen Donnerstag mit dem Gewinn des UEFA Supercups den nächsten Titel eingefahren. Allerdings zahlen die Münchner dafür einen hohen Preis, Spieler und Trainer warnen schon jetzt vor der hohen Belastung.

Erst nach 120 kräftezehrenden Minuten hatten die Bayern-Stars gegen den FC Sevilla in der Púskas Aréna von Budapest Feierabend. Und am Sonntag (15:30 Uhr) steht mit dem Duell gegen die TSG Hoffenheim in der Bundesliga bereits die nächste Aufgabe bevor - ganz zum Leidwesen von Stars wie Robert Lewandowski.

Den Triumpf im Supercup habe er mit seinen Teamkollegen "nicht mehr wirklich gefeiert", so der Pole gegenüber "Bild", "wir waren alle zu kaputt von den 120 Minuten". Robert Lewandowski, der den Treffer zum 1:1-Ausgleich von Leon Goretzka vorbereitet hatte, spielte durch.

Zuvor hatte sich der Angreifer beim 8:0-Sieg gegen Schalke 04 am ersten Bundesliga-Spieltag eine leichte Verletzung zugezogen und meldete sich erst wenige Tage vor der Partie gegen Sevilla wieder einsatzbereit.

Bayern-Coach Flick: "Wir machen uns Gedanken"

Die hohe Belastung ist mannschaftsintern offenbar schon zu diesem frühen Zeitpunkt ein großes Thema. Keine vier Wochen lagen zwischen dem Finale der Champions League und dem Start der neuen Saison, Zeit für Regeneration ist kaum vorhanden.

Lewandowski sieht den vollen Terminkalender daher kritisch: "Am Samstag fliegen wir schon wieder nach Hoffenheim, haben keinen Tag Pause. Eigentlich wären jetzt fünf Tage Eistonne schön."

Auch Bayern-Trainer Hansi Flick blickt mit Sorge auf die kommenden Wochen. "Wir machen uns Gedanken, wie wir das händeln mit Belastung und Entlastung", zitiert "Bild" den 55-Jährigen: "Wir müssen jetzt alle Körner sammeln und uns ausruhen."

Immerhin bekommen seine Spieler nach der Partie gegen Hoffenheim erneut keine lange Verschnaufpause. Schon am kommenden Mittwoch (20:30 Uhr) trifft der FC Bayern im deutschen Supercup auf Vizemeister Borussia Dortmund.