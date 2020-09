Drogba erhält UEFA-Präsidentenpreis

Sean Dempsey via www.imago-images.de

Didier Drogba wird von der UEFA ausgezeichnet

Das ivorische Fußball-Idol Didier Drogba erhält wegen seines "Engagement für hervorragende Leistungen auf und neben dem Spielfeld" den Präsidentenpreis 2020 der Europäischen Fußball-Union. Das teilte die UEFA am Dienstag mit, die Ehrung findet am Donnerstag im Rahmen der Champions-League-Auslosung in Genf statt.

"Didier ist für Millionen von Fußballfans ein Held für seine Leistungen während seiner glanzvollen Spielerkarriere. Er ist ein Leader - ein Pionier", sagte UEFA-Präsident Aleksander Ceferin über den ehemaligen Stürmer des FC Chelsea: "Ich werde ihn als Spieler wegen seines Könnens, seiner Stärke und Intelligenz in Erinnerung behalten, vor allem aber wegen seines unersättlichen Erfolgshungers - eine Eigenschaft, die ebenso in seinem Wunsch zum Ausdruck kommt, anderen auch abseits des Spielfelds zu helfen."

Zu den früheren Gewinnern des Preises gehören unter anderem Sir Bobby Charlton, Eusebio, Johan Cruyff, Francesco Totti, David Beckham und Eric Cantona.