Trotz Ausbootung: Mega-Treuebonus für Özil

Andy Rowland via www.imago-images.de

Zumindest gehaltstechnisch ist Mesut Özil bei Arsenal noch eine große Nummer

Sportlich spielt Ex-Weltmeister Mesut Özil bei Arsenal seit Corona keine Rolle mehr. Obwohl der bald 32-Jährige seit sieben Monaten kein Spiel mehr bestritten hat, soll er nun eine saftige Bonuszahlung von seinem Arbeitgeber erhalten haben.

Die Situation von Mesut Özil beim FC Arsenal wird immer skurriler. Trainer Mikel Arteta hat dem Spielmacher zu verstehen gegeben, dass er in seinen Planungen überhaupt keine Rolle mehr spiele, zuletzt wurde Özil nicht einmal für den Europa-League-Kader der "Gunners" nominiert. Seine letzte Partie bestritt der ehemalige deutsche Nationalspieler Anfang März, ehe sich die Corona-Pandemie global ausgebreitet hat.

>> Die gesamten Karrierestatistiken von Mesut Özil in der weltfussball-Datenbank

Inzwischen fällt Özils Name nur noch in Meldungen, die mit dem Geschehen auf dem Fußballplatz wenig bis gar nichts zu tun haben. Mitspieler sollen dem in wenigen Tagen 32 Jahre alten Ex-Primgeiger nachsagen, sich in London im "Dauerurlaubsmodus" zu befinden, zuletzt brüskierte Özil den Verein, indem er anbot, das Gehalt jenes Angestellten zu übernehmen, der 27 Jahre lang im Dinosaurier-Kostüm das Maskottchen gab und vom Verein im Zuge von Sparmaßnahmen wegen der Corona-Krise entlassen worden war.

Mesut Özil: 21 Millionen Jahresgehalt, knapp neun Mio. Treuebonus von Arsenal

Fußballerisch hat Özil bei Arsenal also nichts mehr zu melden, ein Blick auf seinen letzten Gehaltszettel dürfte ihm diese Situation jedoch ein wenig erleichtern. Wie "The Athletic" am Montag berichtete, habe der Gelsenkirchener Ende September einen Treuebonus von knapp neun Millionen Euro erhalten. Diese Klausel sei bei seiner letzten Vertragsverlängerung im Jänner 2018 eingefügt worden, als Özil bei den "Gunners" noch Stammspieler und Leistungsträger war.

Damals wollte Arsenal alles daransetzen, dass der Weltmeister von 2014 seinen Kontrakt auch sicher erfüllt und den Verein nicht vorzeitig verlässt. Heute wären die Londoner froh, wenn sie Özil, mit einem Jahressalär von 21 Millionen Euro einer der Topverdiener im Team, von der Gehaltsliste bekommen würden. Spätestens im Sommer 2021, wenn der Vertrag endgültig ausläuft, dürfte es soweit sein.

red