FC Bayern bangt weiter um Kimmich

Steht dem FC Bayern in der Champions League womöglich nicht zur Verfügung: Joshua Kimmich

Titelverteidiger FC Bayern hofft auf einen Einsatz von Fußball-Nationalspieler Joshua Kimmich beim Champions-League-Start gegen Atlético Madrid.

"Wir wissen alle, wie wichtig er für uns ist. Aber wir wissen alle, wie schnell es gerade beim zweiten Kind gehen kann", sagte Trainer Hansi Flick. "Wir hoffen, dass er dabei sein kann. Wir müssen abwarten und dementsprechend reagieren."

Kimmich, der beim 4:1 der Münchner gegen Arminia Bielefeld jüngst in Erwartung der Geburt seines zweiten Kindes gefehlt hatte, war zuvor beim Abschlusstraining dabei.

Abschlusstraining des FC Bayern im Re-Live:

Von der Einheit am Tag vor dem Gruppenspiel am Mittwoch (21:00 Uhr) waren die ersten 15 Minuten via Live-Stream öffentlich.

FC Bayern: Jérôme Boateng trainiert mit Bandage

Jérôme Boateng trug eine Bandage an der linken Hand. Der Innenverteidiger hat eine Bandverletzung am Daumen, der deshalb ruhiggestellt wird. Boatengs Einsatz gegen die Defensivkünstler von Trainer Diego Simeone ist laut FC Bayern aber nicht gefährdet.

Alle außer Leroy Sané und Tanguy Nianzou seien einsatzbereit, sagte Flick.

Abseits des Teams stimmten sich Sané und Nianzou nach Verletzungen auf ihre Rückkehr ein. Sané pausiert seit Ende September wegen einer Kapselverletzung am rechten Knie. Möglicherweise könnte er am Wochenende in der Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt wieder in den Kader zurückkehren.

Wann Abwehrtalent Nianzou in der Bundesliga auflaufen kann, ist nach einer Oberschenkelverletzung weiter offen.