Gladbach nur Underdog? Hofmann mit Kampfansage an Real & Co.

Jonas Hofmann sieht durchaus Chancen für Gladbach in der Champions League

Am Mittwochabend (21 Uhr) startet Borussia Mönchengladbach bei Inter Mailand in die neue Saison der Champions League. In Gruppe B sieht sich die Fohlenelf mit einigen Hochkarätern konfrontiert. Mit der Außenseiterrolle will sich Gladbach-Star Jonas Hofmann allerdings nicht abfinden.

"Wir fliegen nicht nach Mailand, um mit leeren Säcken nach Hause zu kommen", stellte der Neu-Nationalspieler im exklusiven "RTL/ntv"-Interview klar. Weiter sagte Hofmann: "Wenn es möglich ist, sind das Ziel natürlich drei Punkte."

Als kompletten Underdog, der angesichts der in der Königsklasse deutlich erfahreneren Gegner Inter, Real Madrid und Schachtar Donetsk kaum Chancen auf das Erreichen der K.o.-Runde hat, sieht der frühere BVB_Profi sein Team ohnehin nicht.

"Wir spielen nicht, um mit Absicht Vierter oder Dritter zu werden, sondern wollen schon weiterkommen", erklärte Hofmann. Alles andere würde nicht dem "Naturell" und dem "Ehrgeiz" der Mannschaft entsprechen.

Gladbach kann auch als Underdog "Großes erreichen"

Ein wenig könne man sich in der schweren Gruppe zwar als Außenseiter sehen, gab Hofmann zu. Es habe in der Vergangenheit aber "schon oft Underdogs gegeben, die dann Großes erreicht haben".

Generell hätte die Auslosung Gladbach eine "geile Hammer-Gruppe" mit "vielen Brocken" beschert, so der Mittelfeldspieler. Daher sei der harte Auftakt in Mailand vielleicht gar nicht so schlecht. Schließlich wisse man dann sofort, "woran man ist".

Wichtig sei, dass Gladbach unabhängig vom Namen des Gegners seinen "mutigen Fußball" auf den Platz bringe und nicht zu defensiv agieren.

Auch Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann glaubt daran, dass Gladbach einen der ersten beiden Plätze erreichen kann. Zwar habe es die Elf von Niederrhein "schon heftig erwischt", aber Real und Inter seien nicht mehr die Teams, die sie mal waren, erklärte Hamann im Gespräch mit der "Abendzeitung".