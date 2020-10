FIRO/FIRO/SID/

Hartherz wird Düsseldorf nicht zur Verfügung stehen

Abwehrspieler Florian Hartherz wird dem Fußball-Zweitligisten Fortuna Düsseldorf "bis auf Weiteres" fehlen.

Der 27-Jährige hatte sich in der Partie bei Hannover 96 am Samstag eine Achillessehnenverletzung zugezogen. Wie der Verein am Dienstag mitteilte, werde Hartherz vorerst nicht am Trainings- und Spielbetrieb teilnehmen.