Morelos köpft sich in Rangers-Geschichtsbücher

Andrew Milligan via www.imago-images.de

Vor kurzem noch wechselwillig, taugt's Morelos nun wieder bei den Gers

In der Gruppe D torpedierte Rangers-Stürmer Alfredo Morelos eine Flanke von Borna Barišić per Kopf zum 1:0-Heimsieg gegen Lech Poznań (Posen) unter die Latte. Gers-Legende Ally McCoist bekam daraufhin wohl Schluckauf!

Morelos, der diesmal als Joker stach, hält nun bei 21 Europacup-Toren für die Rangers und wird dementsprechend auf eine Stufe mit McCoist gehoben, dem bis dahin alleinigen Klubrekordhalter.

Freimaurer McCoist (1991/1992 und 1992/1993 von der UEFA mit dem "Goldenen Schuh" bedacht) brauchte für seine 21 EC-Tore elf Saisonen, Morelos 36 Spiele seit Sommer 2018.

Rangers-Manager Steven Gerrard fand klare Worte: "Ich habe schon vor Wochen gesagt, als die Leute mit ihren Vergleichen begonnen haben: Ally ist eine Legende hier und hat auch die Medaillen geholt, die seine Karriere veredelt haben. Hoffentlich tritt Alfredo auch auf diese Art in seine Fußstapfen."

In der Premiership schaut's recht gut aus, die führen die Rangers an. In der Europa League haben Morelos und Co. alle drei Quali-Spiele und die bisherigen zwei Gruppenspiele gewonnen.

red