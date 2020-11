Vor WAC-Duell: Sechs Corona-Fälle bei Zagreb

APA (AFP)

Coach Zoran Mamić wird das Spiel gegen den WAC verpassen

Bei Dinamo Zagreb sind Trainer Zoran Mamić und mit Stand Mittwochfrüh fünf Spieler positiv auf das Coronavirus getestet worden. Kroatiens Meister trifft am Donnerstag in der Europa League im Heimspiel auf den Wolfsberger AC. Mamic lieferte am Dienstag einen positiven Test ab, er wird beim Spiel damit nicht dabei sein. Der Cheftrainer wird von seinem Assistenten Damir Krznar vertreten.

Dinamo Zagreb muss beim Heimspiel gegen den Wolfsberger AC auf Trainer Zoran Mamić plus fünf weitere Spieler verzichten, die allesamt positiv auf das Coronavirus getestet worden sind. Außerdem gaben laut Angaben des Vereins noch drei weitere Mitglieder des Betreuerstabs positive Coronatests ab.

Zagreb noch ohne Tor und Sieg

In der Gruppe K der Europa League führen die Wolfsberger momentan mit vier Punkten die Tabelle an, Zagreb liegt nach bisher zwei torlosen Unentschieden mit zwei Zählern auf dem dritten Rang. Während die Kroaten bei ihrer Mission, ihren ersten Gruppenphase-Treffer zu erzielen, nun auf weitere Probleme treffen, gehen die Kärntner nach dem 4:1-Auswärtssieg gegen Feyenoord mit breiter Brust in das Duell mit dem kroatischen Meister.

apa/red