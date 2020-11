Kreuzbandriss: LASK lange ohne Marko Raguž

GEPA pictures/ Manfred Binder

Marko Raguž musste gegen Royal Antwerpen frühzeitig vom Feld

Hiobsbotschaft für den LASK. Eine MRT-Untersuchung ergab, dass sich Marko Raguž im Europa League-Spiel gegen Royal Antwerpen einen Riss des rechten vorderen Kreuzbands zugezogen hat. Der U21-Teamstürmer musste in der Partie mit Schmerzen bereits nach 40 Minuten vom Platz, jetzt steht die niederschmetternde Diagnose fest. Am Sonntag wird er sich einer Operation unterziehen.

Raguž selbst zeigt sich trotz der Schockdiagnose gefasst: "Zuallererst möchte ich mich für die zahlreichen Genesungs-Wünsche bedanken, die ich in den letzten Tagen bekommen habe. Das gibt mir in dieser Situation sehr viel Kraft. Natürlich ist so eine Verletzung ein Rückschlag - aber ich bin stark genug, um mich davon nicht unterkriegen zu lassen. Ab morgen beginnt für mich der Weg zurück auf den Platz und den werde ich mit voller Entschlossenheit beschreiten."

"Verletzung trifft uns hart"

Der 22-jährige Marko Raguž erzielte in dieser Saison in sechs Bundesligaspielen zwei Tore und war auch einmal in der Europa League sowie dem ÖFB-Cup für die Linzer erfolgreich. In der vergangenen Spielzeit kam er auf sieben Treffer in 27 Bundesligaspielen.

Für LASK-Trainer Dominik Thalhammer ist das ein schwerer Schlag: "Marko ist nicht nur aus spielerischer, sondern auch aus menschlicher Sicht ein zentraler Bestandteil unseres Teams. Seine Verletzung trifft uns hart. Ich bin aber überzeugt davon, dass er an seiner Rückkehr mit der gleichen Konsequenz arbeiten wird, wie er das tagtäglich im Training getan hat. Wir wünschen ihm dabei alles Gute!"

