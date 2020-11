Gosens verrät: Das macht die Bayern-Stars so wichtig

Hansjürgen Britsch via www.imago-images.de

Robin Gosens (2.v.r.) trainiert beim DFB-Team mit den Stars des FC Bayern

Zum wiederholten Male wurde Robin Gosens vom italienischen Erstligisten Atalanta Bergamo von Bundestrainer Joachim Löw für die anstehenden Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft nominiert. Das gemeinsame Training mit den Top-Stars des FC Bayern ist für den 26-Jährigen etwas ganz Besonderes.

"Nach meiner zweiten Trainingseinheit mit ihnen habe ich abends sofort meine Freundin angerufen und ihr gesagt: 'Weißt du, was ich so krass finde? Wenn diese Jungs auf dem Platz sind, merkt man ihre absolute Gewinnermentalität.' Für mich war es sofort greifbar, dass die alles gewinnen wollen. Wie die sich da reinsteigern, ist beeindruckend. Egal, ob es ein Positionsspiel ist oder ein Fünf-gegen-Fünf: Wenn sie nicht gewinnen oder das Tor treffen, zerreißen sie sich", gewährte Gosens im "Sport1"-Interview Einblick.

Der dynamische Außenbahnspieler weiter: "Die Bayern-Spieler sind für unsere Mannschaft enorm wichtig, weil sie uns das Gewinnen vorleben und uns damit führen können."

Auch abseits des Rasens verstehe er sich mit einigen Münchnern sehr gut, betonte Gosens: "Beim zweiten Lehrgang waren erstmals die Bayern dabei. Da hatte ich einen schnellen Klick mit Joshua Kimmich und Serge Gnabry, weil wir auch auf einer Wellenlänge liegen. Ich wünsche Joshua übrigens eine schnelle Genesung. Er ist ein klasse Typ und überragender Fußballer."

Gosens peilt ein EM-Ticket an

In den bevorstehenden Partien gegen Tschechien (11.11.), die Ukraine (14.11.) und Spanien (17.11.) will der Italien-Legionär weiter Argumente für ein EM-Ticket sammeln.

"Ich wurde jetzt zum dritten Mal berufen. Daher räume ich mir Chancen ein und ich habe die Ambition, im nächsten Jahr die EM zu spielen. Ich bin jetzt so dicht dran und will es schaffen. Das geht vor allem über eine gute Saison im Verein", erklärte Gosens.

Entscheidend sei auch, sich selbst und die eigenen Fähigkeiten richtig einschätzen zu können. "Bei mir schreien die Leute im Stadion vielleicht nicht 'Wow!'. Aber mich zeichnet Folgendes aus: Ich weiß, was ich kann, und mache nichts, was ich nicht kann", so der gebürtige Emmericher.