Ex-Rapidler in Norwegen-Kader gegen Österreich

Für Veton Berisha bedeutet es eine Rückkehr nach Wien

Aufgrund eines positiven Coronafalls innerhalb der Mannschaft von Norwegen, stehen die ursprünglich für das Nations League-Spiel gegen Österreich einberufenen Spieler nicht zur Verfügung. Angeführt von U21-Nationaltrainer Leif Gunnar wird sicher daher eine neu zusammengewürfelte "Notelf" gegen das ÖFB-Team versuchen. Darunter befindet sich auch ein Profi mit Rapid Wien-Vergangenheit.

Lange war unklar, ob das abschließende Nations League-Spiel der Gruppe 1 zwischen Österreich und Norwegen überhaupt stattfinden kann, nachdem Norwegens Omar Elabdellaoui positiv auf Covid-19 getestet wurde und somit die gesamte Mannschaft von der nationalen Gesundheitsbehörde unter Quarantäne gestellt wurde. Mittlerweile steht fest, dass die Norweger antreten werden, wenn auch mit einer bunt zusammengewürfelten "Notelf", die von U21-Nationalcoach Leif Gunnar angeführt wird. Jetzt wurde der Kader bekanntgegeben, mit dem sich die Norweger gegen die ÖFB-Elf versuchen und darunter befindet sich mit Veton Berisha auch ein ehemaliger Spieler von Rapid Wien in der Auswahl.

Vier Länderspiele und 58 Einsätze für Rapid

Angreifer Veton Berisha kommt fast vier Jahre nach seinem Länderspieldebüt unverhofft zu einem weiteren Einsatz für das norwegische Nationalteam. Der ehemalige Stürmer von Rapid Wien gehört der norwegischen "Notelf" an, welche die aufgrund eines positiven Coronfalls ausgefallene Hauptmannschaft beim letzten Nations League-Gruppenspiel ersetzen muss. Der 26-jährige Angreifer spielte von August 2017 bis März 2019 für die Hütteldorfer, hinterließ mit lediglich neun Toren und drei Assists in 58 Pflichtspielen aber keinen wirklich bleibenden Eindruck.

Norge reiser med et nytt lag til Østerrike, ledet av Leif Gunnar Smerud.

Her er de utvalgte. 🇳🇴#sterkeresammen pic.twitter.com/fDM847SNcu — Fotballandslaget (@nff_landslag) 16. November 2020

In Norwegen ging es für den variablen Offensivmann aber leistungstechnisch wieder nach oben, nach seinem Wechsel zum SK Brann Bergen, gelangen ihm in seiner ersten Saison in 26 Ligaspielen immerhin drei Tore sowie acht Vorlagen. Zudem sammelte er auch in zwei Europa League-Qualifikationsspielen zwei Scorerpunkte.

So richtig der Knopf aufgegangen ist ihm aber nach seiner Rückkehr zu seinem Jugendklub Viking Stavanger, bei dem er in der aktuellen Saison zum Stammkern zählt und mit 12 Toren sowie sieben Vorlagen in 23 Ligaspielen überzeugen kann. Für Stavanger war er bereits von 2011 bis 2015 als Profi tätig, kommt insgesamt in 130 Pflichtspielen auf 40 Tore und 19 Vorlagen für den Siebtplatzierten der norwegischen Eliteserien.

