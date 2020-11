Keeper Bråtveit gegen Österreich doch dabei

MAXIM THORE via www.imago-images.de

Bråtveit schnürt seine Handschuhe für Djurgårdens IF

Norwegens Nationalmannschaft kann im Nations-League-Spiel am Mittwoch doch auf Tormann Per Kristian Bråtveit setzen.

Nachdem der Goalie am Dienstag wegen eines positiven Corona-Tests noch in Oslo geblieben war, fiel der Nachtest nun negativ aus. Bråtveit trat am Mittwochmorgen die Reise nach Wien an. Das gab der norwegische Verband bekannt.

Bråtveit absolvierte sein letstes Länderspiel für die U21 Norwegens in einem Test gegen Italien im März 2018. Bei Djurgårdens IF ist der 24-Jährige aus Haugesund aber Stammkeeper.

Gutta er endelig på plass i Wien, der den første og eneste treningen under samlingen ble gjennomført i kveld⚽️🙌 Vi har brukt den korte tiden godt, og i morgen skal vi gi alt for Norge og gi Østerrike best mulig kamp👊🇳🇴 Vi gleder oss! pic.twitter.com/BPbz4hVEmv — Fotballandslaget (@nff_landslag) 17. November 2020

apa/red