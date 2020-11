Spurs nach Sieg gegen City vorerst Tabellenführer

Clive Rose via www.imago-images.de

Tottenham Hotspur vorerst Tabellenführer der Premier League

Vier Tage nach der historischen 0:6-Demontage mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in Spanien hat sich Timo Werner im Verein als Torvorbereiter verdient gemacht.

Beim 2:0 (1:0) seines FC Chelsea bei Newcastle United in der englischen Premier League zog Werner am Samstag in der 65. Minute einen 50-Meter-Sprint an und legte auf Torschütze Tammy Abraham ab. In der Innenverteidigung gab Antonio Rüdiger sein Saisondebüt und spielte durch.

Newcastles Federico Fernandez (10.) war ein frühes Eigentor zum 0:1 unterlaufen. Chelsea eroberte mit dem fünften Saisonsieg am 9. Spieltag die Tabellenführung für einige Stunden von Leicester City, das am Sonntag (20:15 Uhr) beim FC Liverpool mit Teammanager Jürgen Klopp antritt.

Dann zog Tottenham Hotspur mit einem 2:0 (1:0) gegen Manchester City (ohne Ilkay Gündogan) vorbei.

Kai Havertz fehlte Chelsea in Newcastle: Der deutsche Nationalspieler war an Corona erkrankt. Werner (vier Saisontore) hatte am Dienstag zur deutschen Mannschaft gehört, die in Sevilla in der Nations League unterging und ihre höchste Niederlage seit 1931 kassierte. Ebenso Gündogan, der für City in London ncht engesetzt wurde.

Heung Min Son (5.) und der Sekunden zuvor eingewechselte Giovani Lo Celso (65.) erzielten die Spurs-Treffer.